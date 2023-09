A Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok mélyítését és a kétoldalú együttműködést szorgalmazta szombaton Li Csiang kínai miniszterelnök Újdelhiben, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a G20-as országcsoport csúcstalálkozóján tartott egyeztetésén – írja tudósításában az MTI,

„Kína kész mélyíteni a kapcsolatokat és párbeszéd útján rendezni az ellentéteket a globális béke és fejlődés érdekében” – fogalmazott Li Csiang, akit a Hszinhua kínai állami hírügynökség is idézett.

A kormányfő aláhúzta: Kína gazdasági fejlődése lehetőségeket, nem pedig veszélyt hordoz magában Európa és a világ többi része számára, és

felszólította az Európai Uniót, tartsa nyitva piacait és teremtsen átlátható, tisztességes piaci feltételeket az Európába befektetni kívánó kínai vállalatok számára.

Von der Leyen a maga részéről reményét fejezte ki, hogy Peking konstruktív szerepet játszik majd az ukrajnai háború igazságos lezárásban.

