Az AI vagyis a mesterséges intelligencia még jó ideig meghatározza majd a technológiai iparágat. A másik fókusz pedig a felhő alapú megoldásokon és a szoftverfejlesztésen van. A Hays Hungary szakértője, Vízkeleti László szerint a legkeresettebb pozíciók a Fullstack Developer és a DevOps Engeenerek lesznek a szektorban – írta meg a HR Portál.

A legjobban fizető pozíciók a szoftverfejlesztők körében találhatók (frontend, Java, Python), leginkább hiány DevOps mérnökökből és Sales force szakemberekből van. Nagyobb a verseny viszont, mert szélesebb a kínálat tesztelőkből és infrastruktúra, illetve projektmenedzser szakemberekből.

A Hays Salary Guide adatai alapján már a juniorok pénze is benéz a millió fölé.

Természetesen minden pozícióban befolyásolja a bért a megszerzett tapasztalat, a munkában eltöltött idő és az is, ha valaki csapatért felel vagy menedzsment pozícióban van.

Juniorként:

A Java és Python fejlesztők induló bére bruttó 750 ezer forint, de akár 1 150 000-t is megkereshetnek, az átlag 950 000 forint.

A Frontend, iOS és Android fejlesztők 650 000 forintról indulnak, és millió körül is kereshetnek akár kezdőként.

A manuális tesztelők kezdő bére minimum 600 000 forint.

Mediorként:

3-5 év tapasztalattal már a pozíciók többségében 1 millió forint és feletti bruttó fizetésről indulnak,

de egy Python fejlesztő akár 1,6 millió forintot is megkaphat.

Az adatbázisfejlesztők nagyjából a frontend fejlesztőkkel azonos bérsávokban mozognak, nagyjából 100 ezer forintos eltérésekkel.

Seniorként:

Az 5+ év tapasztalattal rendelkező senior fejlesztők körében a tesztelők 1,1 millióról indulnak,

de a a Java, Python, Frontend inkább 1,3-1,5 millió körüli összegtől indul, de akár 2,1 millió forintig is elérhetnek a maximumok.

Vezető pozíciókban nem ritka, hogy a 2 millió a minimális összeg és 2,5 környékén vannak a legmagasabb havi bruttó fizetések.

Egyértelműen a Java, Python, iOS és a C#/.NET fejlesztők érhetik el a legjobb béreket a szoftverfejlesztők körében.

Nagy szükség van DevOps mérnökökre, a felhő és a rendszerüzemeltetés területein így alakulnak a bérek:

A junioroké 600 ezer forint körüli összegekről indul,

a medioroké 800 ezerről,

a senioroké pedig 1 millió fölött. (Ide tartoznak a rendszer- és adatbázis adminisztrátorok, a system és network mérnökök.)

A maximumokat a DevOps és Cloud engineerek érik el.

Ők juniorként 750 ezer forint körül indulnak, mediorként már 1,2 millióról kezdődik a sáv és 1,65 millióig is felmehet. Senior pozícióban a 2 millió forint a maximum, de 1,8 körül van az átlag. Viszont egy vezető akár 2,7 millió forintot is megkereshet havonta.

A kiberbiztonság egyre inkább húsbavágó kérdés a vállalatok számára, így az ezzel foglalkozó mérnökök, konzultánsok fizetése 700-800 ezer forint körül indul juniorként, de egy penetráció tesztelő akár már juniorként 1 – 1,4 millió forint között is kereshet. Mediorként az átlag 1,25 millió, de a penetráció tesztelők itt is kiemelkednek 1,5 millióval. Seniorként pedig az 1,8 millió forintos fizetés az átlaguk. Vezetőként a biztonsági mérnök, a konzultáns és a tesztelő egyaránt akár 2-2,5 millió forint között is kaphat.

A Sales force (konzultáns, fejlesztő és adminisztrátor) területen a kezdő bérek 600 ezer és 900 ezer forint között mozognak, a mediorok 900 ezer és 1,5 millió között, a seniorok 1,5 és 2,1 millió forint között kereshetnek. Vezetőként pedig 1,8-2,7 millió forintos a fizetésük minimuma és maximuma. Az átlag pedig 2,5 millió forint.

Az adattudós és adatmérnök kezdő fizetés bruttó 850 ezer és 1,5 millió forint között van. Egy senior 1,5 és 2,4 millió forint között kereshet, míg egy vezető fizetése 2,7 millió forint is lehet, bár az átlag inkább 2,4 millió körül található.

Hasonló összegeket kereshetnek a gépi tanulást és az üzleti intelligenciát fejlesztő és mérnöki pozíciók várományosai.

Kezdő szinten 900 ezer és 1,4 millió forint, seniorként 1,5 és 2 millió forint között járnak a fizetések. Az elemzők (BI, Business és System analyst) esetében a kezdő összeg 750 és 800 ezer forint között van, a medioroknál 1,4 millió az átlag, seniorként pedig 1,6 és 1,8 millió forint körül kereshetnek.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek átlagok, a szervezet méretétől, a terület jövedelmezőségétől függően lehetnek jelentős különbségek. A Hays Hungary elsősorban a hozzájuk beérkező megbízásokat összegzi, ügyfélkörük pedig dominánsan nemzetközi hátterű cégekből áll.