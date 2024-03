Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a zöldenergia nem pártpolitikai kérdés, és nagyon szorosan összefügg a családbarát környezettel. A zöldenergia-beruházások is hozzájárulhatnak az ország gazdasági teljesítményének növeléséhez, a munkahelyek megtartásához és teremtéséhez, ezzel segítve a fiatalokat abban, hogy bátrabban vállaljanak gyermeket – mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Fidesz-KDNP érdi polgármesterjelöltje.

A kormány 13 kérdésből álló online kérdőívet hozott nyilvánosságra a zoldenergia.kormany.hu oldalon, amelyet április 15-ig lehet kitölteni.

Aradszki András, Pest vármegye 1. számú választókerületének KDNP-s országgyűlési képviselője leszögezte: első alkalommal kérdezi meg a kormány az emberek véleményét a zöld átállásról. A kormány energiastratégiája szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások felhasználására, a tiszta energia termelésre és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére – fűzte hozzá.

A hónap elején egy telt házas tárnoki fórum nyilvánvalóvá tette: Sóskút, Tárnok és Érd lakosai nem kérnek a veszélyes hulladékot feldolgozó üzemből. „Igaz, hogy a mobiltelefon, a sövényvágó, a robotporszívó és az elektromos autó akkumulátorral működik, de a gyerekeink nem azzal működnek” – fogalmazott egy résztvevő. A megjegyzést fogadó vastaps és a számtalan hozzászólás mind arról tanúskodott, hogy a lakosok kifejezetten ellenzik azt, hogy településük közelében akkumulátorgyár létesüljön – írta meg az Érd Most. „Menjenek a sivatagba, ne itt építsenek akkumulátorgyárat, ahol emberek vannak” – vélekedett egy másik résztvevő. A fórumon többszázan vettek részt, tárnoki, sóskúti, érdi, diósdi lakosok, de jöttek Székesfehérvárról is – ez is mutatja, milyen sokakat érint és érdekel ez a kérdés.

Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület elnöke elmondta, hogy a kormány kérdőívének létrehozását hónapokig tartó egyeztetés előzte meg, amelybe egyesülete mellett bevontak más szakmai szervezeteket is. Olyan kérdéssort sikerült összeállítani, amely messzemenően lefedi a témakört – közölte.