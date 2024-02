A mentőszolgálat által szervezett ügyeleti rendszerrel párhuzamosan fog működni Budaörsön egy 0-24 órában elérhető ellátás a február elsején bezárt ügyeleti központban. Telemedicina és esetkocsi is elérhető éjjel-nappal a betegek számára – írja a 24.hu.

A Pest vármegyei háziorvosi ügyeleti rendszer február 1-jén életbe lépő átalakítását sok város és település ellenezte, - erről itt írtunk.

A leghangosabban Budaörs önkormányzata és lakosai jelezték, nem szeretnék, ha több, mint húsz évnyi működés után a felnőtt ügyelet Budakeszire, a gyermek pedig Érdre települjön át. Az ellenállás oka az volt, hogy Budaörsön február 1-ig egy jól felszerelt ügyeleti telephely működött, amelyet a város Törökbálinttal közösen tartott fenn.

Itt olyan extra felszerelések voltak, mint egy OMSZ eset- és rohamkocsi, ahogy a BMW ügyeleti autó is kifogástalan állapotban volt. „A lakosok visszajelzései alapján kiválóan működött az ügyelet Budaörsön” – közölte Wittinghoff Tamás polgármester. Megerősítette, hogy a 30 ezer fős városban nem szűnik meg az ügyeleti ellátás, csak átalakul.

Nem hívják ügyeletnek



A budaörsi polgármesteri hivatal kabinetvezetője azt mondta: február 15-étől az új ügyeleti ellátás megkezdte működését a budaörsi egészségügyi központ földszintjén, ott, ahol február 1. előtt az ügyelet is működött. A rendszert a város által a helyi egészségügyi szakrendeléssel megbízott magánszolgáltató biztosítja majd egy többletmegállapodás keretében, és az ügyeleti rendszer különböző aspektusait valósítja meg. De nem hívjuk ügyeletnek – hangsúlyozta Vágó Csaba.

Megmarad az esetkocsi is, de az ellátás többet nyújt, mint a hagyományos ügyelet. Lesz például 0-24 órában hívható telemedicina szám, amin a panaszos orvosoktól kaphat tanácsot, mit tegyen: elég, ha elmegy a patikába és megveszi az ajánlott gyógyszert, vagy esetleg mentőt érdemes hívni. Kérdéseket nem csak telefonon, hanem online is lehet feltenni, illetve tanácsot kérni.

Wittinghoff Tamás elárulta azt is, Takács Péter arról is írt, hogy a beteg állapotának megfelelő helyszíni ügyeleti ellátás az ország valamennyi településén, minden rászoruló számára biztosított marad. Ez egész egyszerűen nem igaz – mondta Budaörs polgármestere, aki hozzátette, Budaörsön is megszűnt a helyszíni ügyeleti ellátás, sürgős esetekben a felnőtt betegeket Budakeszire, a gyerekeket pedig Érdre kell vinni. Takács Péter levelének utolsó előtti mondatát a városvezető „elképesztően cinikusnak” tartja: Arról próbál meggyőzni, hogy a 24 órás önkormányzat által finanszírozott ügyelet megszüntetése és a betegeknek más településekre való irányítása a korábbinál magasabb színvonalú ellátást eredményez.

Nemcsak Budaörsön volt nagy felzúdulás a február 1-jén az Országos Mentőszolgálat által szervezett ügyeleti ellátási rendszer kapcsán: Pomázon és Tahitótfalun is tiltakoztak az ottani ügyeleti telephelyek megszüntetése miatt.