Már nem a világ legnagyobb elektromos autógyártója az amerikai Tesla, miután a kiszállításai több mint 15 százalékkal zuhantak.

Nem szerencsés egy üzletembernek politizálni

Az állami támogatások megszűnése és a kínai verseny növekedése nyomán leszállóágba került Elon Musk márkája, míg a nagy kínai rivális, a BYD összesen 2,26 millió járművet adott el 2025-ben, megelőzve a multimilliárdos cégének 1,64 milliós eredményét.

A 2025-ös a második olyan év volt az előző után, amikor a Tesla eladásai csökkentek, különösen a negyedik negyedévben, amikor a vállalat 418 227 járművet, azaz éves összevetésben közel 16 százalékkal kevesebbet értékesített – közölte a cég jelentése alapján az Associated Press, amely szerint

a visszaeséshez nagyban hozzájárultak az ügyfelek Elon Musk vezérigazgató jobboldali politikai álláspontjával kapcsolatos bojkottfelhívásai is.

Robotokról álmodik

Elon Musk látszólag nem aggódik: a vezérigazgató nemrégiben lekicsinyelte az autóeladások fontosságát a Tesla számára, azt állítva, hogy

a vállalat jövője az önvezető robotaxikban és a humanoid robotokban rejlik.

Bár cége még mindkét területen a kezdeti szakaszban van, és erős versennyel néz szembe. Jelenleg mindössze néhány tucat robotaxit üzemeltetnek a texasi Austinban, amelyek többsége az utasülésen kísérővel működik.

Eközben a Google testvérvállalata, a Waymo több mint 2500 önvezető járművet üzemeltet több amerikai városban, és gyorsan terjeszkedik. A robotpiacon is Musk sarkában vannak: számos kínai és amerikai vállalat, mint például az Agility Robotics és a Figure AI humanoid robotokat kutat, és már dolgozik azok ipari bevezetésén.

Legalább a tőzsdei részvények tartják magukat: az AP szerint a Tesla papírjai körülbelül 11 százalékos nyereséggel zárták a tavalyi évet, mivel a befektetők Musk azon képességére fogadtak, hogy megvalósítja terveit az önvezető autók és a robotika területén.