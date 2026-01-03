Orbán Viktor szerint a migráció kérdése politikailag összetettnek tűnik, jogi szempontból azonban meglepően egyszerű. A miniszterelnök éles hangon bírálta az európai vezetők bevándorláspolitikáját, amelyet szerinte nem spontán folyamat, hanem tudatos politikai terv irányít.

A kormányfő úgy látja, hogy több európai országban a baloldal célja a választói bázis átalakítása: állítása szerint a bevándorlás támogatása arra szolgál, hogy „lecseréljék az ott született és élő választópolgárokat”.

Orbán Viktor egy rövid videóban arról is beszélt, hogy a jelenség történelmi gyökerekkel bír. Megfogalmazása szerint Európában már mintegy 150 éve két „törzs” küzdelme határozza meg a politikát, beleértve az Egyesült Királyságot is. Az egyik oldal azokból áll, akik a hagyományos európai értékekhez ragaszkodnak: a nemzetállamhoz, a szabadsághoz és a keresztény kultúrához.

Arra, hogy a másik „törzs” milyen elveket vall, a miniszterelnök nem tért ki részletesen, ám állításai így is széles körben visszhangra találtak.

Olyannyira, hogy a videóra Elon Musk, a világ leggazdagabb embere és az X (korábban Twitter) tulajdonosa is reagált.

Musk újraközölte Orbán Viktor bejegyzését saját felületén, és mindössze egyetlen szóval kommentálta a látottakat: „Igaz.” A rövid reakció egyértelműen azt jelezte, hogy a milliárdos egyetért a magyar miniszterelnök által felvázolt értelmezéssel - írja az Index.