Az Európai Unió 2027-től kötelezővé teszi a digitális akkumulátorútlevél bevezetését, ám Németország gyorsabb lesz: aki nyugati partnerünknél talál vonzó hirdetést és onnan hozna haza elektromos autót, már jövőre kérheti a kereskedőtől, előző tulajdonostól a tanúsítványt.

A dokumentummal jól járnak a vásárlók, mivel főként a használt járműveknél nagyobb átláthatóságot nyernek az autó múltjáról, különösen az akkumulátor esetében, aminek állapota kockázatos is lehet – emiatt többen eddig odázták az átállást.

Beleláthatunk az autó lelkébe

Az akkumulátorútlevél véget vet a fekete doboznak: korábban jóformán nem igazán lehetett tudni, hogy használt e-autó vásárlásakor pontosan mennyi kapacitása van még az akkumulátornak, az alapján milyen a jármű hatótávolsága, maradványértéke.

Az új, digitális irat viszont egyértelműen tartalmazza majd a reális állapotokat, eszerint:

a statikus adatok az akkumulátor típusát, kapacitását és a nyersanyagok eredetét, illetve a gyártás CO₂-lábnyomát,

a dinamikus adatok rögzítik a használati mintákat, a töltési ciklusokat és az aktuális kapacitást, míg

a ciklusadatok információkat nyújtanak a szétszerelésről és az újrahasznosításról.

Már nem lehet elsózni a rejtett hibákat

Érdemes figyelembe venni az újévi tervezésnél, hogy az EU bármely országában két év múlva, míg a német autókereskedőknél már jövőre kötelező alkalmazni a digitális útlevelet – enélkül el se hozzuk az új „családtagot”, ami, ha elmarad a kedvezőnek tűnő vételkor,

büntetést kap az eladó és hátrányba kerül a fogyasztó.

Szakértők a Ruhr24-nek kifejtették: biztonságosabb lesz az autóvásárlás, a kötelező irat egy komoly problémát old meg. Eddig a fogyasztóknak vakon meg kellett bízniuk a gyártóban, kereskedőben, és ugyan igaz, hogy például egy hároméves autó még mindig lehet csúcsformában, ám addigra az akkumlátora már elveszthette kapacitásának 30 százalékát. Az útlevéllel

megúszhatók a költséges hibák, elhárulnak a rejtett kockázatok, és nő az autó viszonteladási értéke

– mutattak rá.

Felkészülnek a szervizek: olcsóbb lesz a javíttatás

A változásra a független szervizek is felkészülhetnek, mivel így már hozzáférhetnek az akkumulátor fontos adataihoz – eddig a felelős sofőrök jóformán csak a hivatalos márkakereskedésekre voltak utalva, ha valami probléma akadt az autóval.

Viszont immár az akkumlátorútlevéllel rendelkező

járművek javíttatása olcsóbbá válhat,

és a tulajdonosok tudatosabbak lehet abban is, hogy milyen környezetvédelmi és társadalmi normákkal rendelkező eszközöket választanak.