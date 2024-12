Az Egyesült Államok adózási rendszere szinte egyedülálló a tekintetben, hogy az állampolgárság, nem pedig a lakóhely alapján adóztat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sok amerikai kétszer fizet adót: egyszer abban az országban, ahol lakik és a jövedelmét kapja, egyszer pedig az amerikai adóhatóságnak.

Most azonban sok külföldön élő amerikai állampolgár számít arra, hogy Donald Trump véget vet ennek a fiskális fejfájásnak, és teljesíti a kampánya utolsó heteiben tett ígéretét, miszerint megváltoztatja a tengerentúli amerikaiak adóztatását.

Darin LaHood, Illinois állam republikánus képviselője a héten be is nyújtott már egy törvényjavaslatot a kettős adóztatás megszüntetéséről – számolt be a Bloomberg.

A jogszabály lehetővé tenné a külföldön élő amerikaiak milliói számára, hogy potenciálisan kihagyják az amerikai adóhatóságnak történő bejelentést, ha már egy másik országban fizetnek adót. Ezenkívül olyan rendelkezéseket is tartalmazna, amelyek megakadályozzák, hogy a gazdagok az adózás kijátszására használják a rendszert.

„A változtatások célja, hogy azoknak kedvezzen, akik jogszerűen, tartósan tengerentúli lakosok, nem pedig olyanoknak, akik időnként külföldre ejtőernyőznek” – fogalmazott az előterjesztő.

Hasonló indítványokat korábban is előterjesztettek, azok azonban nem mentek át a kongresszuson.

A tengerentúli amerikaiakat képviselő szervezetek most abban bíznak, hogy Donald Trump támogatásával végre elfogadják a törvényjavaslatot.

Már csak azért is, mert sokan éppen a kettős adóztatás miatt nem költöznek külföldre, vagy mondanak le amerikai állampolgárságukról.