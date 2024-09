A vadak nem tudnak elmenekülni a szomszédos területekre, mert a Gemenc Zrt. bekerítette a területét, de a vadállomány védelme érdekében a vadvédelmi dombokat folyamatosan feltöltik takarmánnyal.

A teljes erdőlátogatási tilalom is azért lépett életbe még szeptember 18-án, mert – ahogy a Gemenc Zrt. is fogalmazott a honlapján – az állatvilág számára a lehető legkisebb emberi zavarás biztosíthatja a minél nagyobb arányú túlélés lehetőségét, ezért az erdészeti társaság megkéri a lakosságot, hogy az árhullám elvonulásáig személyes jelenlétükkel ne zavarják az állatok menekülését és az erdészek, vadgazdálkodás i szakemberek mentési és árvízvédelmi munkáját.

Az erdészeti társaság múlt hét szerda óta leállította a Gemenci Állami Erdei Vasút közlekedését, zárva tart a pörbölyi Ökoturisztikai Központ is, miután az árvíz bekerítette a vadakat.

Vasárnap egyébként 17 órától hétfő hajnalig részlegesen lezárták az 55-ös főutat Pörböly és Baja között a dunai árhullám elől menekülő vadak miatt – közölte korábban honlapján a rendőrség.

Sipos Lajos, Pörböly polgármestere a Teol érdeklődésére elmondta, hogy folyamatosan etetik a körbezárt területen lévő vadakat a gátakon kívül. Keselyűstől Bátáig tart a bekerített terület. Sajnos az 55-ös főútra kiszorult vadak közül több is elpusztult. Ennek mértékét csak az árvíz levonulása után tudják majd vadszámlálással felmérni.

A polgármester szerint a tetőzés után még legalább két hét mire a vadak megfelelően védett helyeket találnak maguknak.

A szakembereken kívül senki ne menjen

A Gemenc Zrt. védekezésben részt vevő kollégája készítette hétfőn az alábbi felvételt a Veránka-szigeten.

„Jól látszik, hogy a gímszarvasok nagyon félénkek és óvatosak, ezért kell biztosítani a vad nyugalmát ahhoz, hogy sikeres legyen a menekülésük és védett, száraz területet találjanak, ahol egyben élelem is elérhető a számunkra. Ha megijednek, visszaugorhatnak a vízbe, ahol kimerülnek és elpusztulnak. Ezért kérjük, hogy a szakembereken kívül most senki ne menjen be Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejébe” – hívták fel rá a figyelmet Facebook oldalukon.