Bármilyen hihetetlen, a csótány oknak hatalmas szerepük van az egyre növekvő rovarfehérje -előállítási trendben. Komoly előnyök szólnak mellettük, kereslet is van rájuk, és ez várhatóan csak növekedni fog a jövőben - mutat rá összeállításában az Agrofórum.

Az ehető rovarok fogyasztása nem újkeletű dolog, sőt, a világ számos részén régóta széles körben elfogadott, és egyre inkább tért hódít a nyugati világban is. Szigorú higiéniai normák mellett már Európában és Észak-Amerikában is működnek rovarfarmok, amelyek iránt egyre nagyobb a kereslet.

A csótányfarmok és a rovarfehérje fogyasztásának jelentősége azért növekszik folyamatosan, mert a húsipar óriási terhelést ró a környezetünkre. Az állattenyésztés elképesztő környezeti károkat okoz, a növekvő takarmányigény pedig a természetes erdőállomány folyamatos csökkenéséhez vezet.

Az ehető csótányok tenyésztése nemcsak a bolygónk környezeti terhelésének csökkentésében segít, hanem sok ember számára win-win megoldást jelent. A mezőgazdaságban dolgozók újfajta „állatokat” nevelhetnek ezáltal, amelyek sokkal könnyebben kezelhetők, több „húst” adnak, és kevesebb takarmányra van szükségük, mint a hagyományos állatoknak.

Mivel paraziták és betegségek nem károsítják őket, a gazdák a tenyésztésükkel 100 százalékos hozamot érhetnek el. Az ehető csótányok emellett nagyon jól hasznosítják a hulladékot: egy-egy kínai farmon egymilliárd csótány naponta körülbelül 50 tonna hulladékot fogyaszt el.

Mindemellett a nyereséges üzlet alapja is adott, mivel már létezik a keresleti oldal: közéjük tartoznak az éttermek, a tudatos fogyasztók, a sportolók, és egyre több háziállat-tulajdonos, természet- és állatbarát, akik csökkenteni szeretnék az ökológiai lábnyomukat.

Ráadásul már az a technológia is rendelkezésre áll, amivel maximálisan ki lehet használni az ehető rovarok magas fehérjetartalmának előnyeit, és megfelelni azok igényeinek, akik az alternatív fehérjeforrásokért hajlandóak fizetni.

A csótányok tenyésztése tehát ma egy olyan üzleti lehetőség, amit a mezőgazdasági iparban dolgozóknak érdemes megfontolniuk, mivel a rovarfehérje-feldolgozás már létező – és egyre növekvő – keresletet elégít ki a piacon.