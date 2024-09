A gasztronómiai szakértő szerint az uniós parlamentben a gazdasági lobbi partnerekre talált a zöldekben, akik többek között a szarvasmarha-tenyésztés visszaszorítását szeretnék elérni – írja a Magyar Nemzet.

A rovarból készült termékeket más árucikkekhez kevernék, így a fogyasztók nehezebben vagy nem vennék észre, valójában mit is esznek.

Csíki Sándor szerint a zöldekhez köthető, hogy az unió bizonyos berkeiben tapasztalni lehet egyfajta érzékenyítést a rovarokból készült termékek fogyasztására.

Ez olyan, mintha most felépítenénk egy joghurtgyárat és szólnánk a barátainknak az uniós parlamentben, hogy kezdjék el a joghurtevést propagálni, mondván az nagyon egészséges, majd egy kis pénzért cserébe rábólintanak

– fogalmazott a gasztronómiai szakértő.

Hozzátette, az üzleti érdek a zöld divatjelenségre telepedett. Állítása szerint azzal érvelnek, hogy a világ megmenthető, amennyiben nem tenyésztenek teheneket, de a helyettesítésükre szolgáló, rovarból készült termékek népszerűsítése már azért összecseng a gyártók érdekeivel.

Ezalatt nem azt kell érteni, hogy a vasárnapi ebédre sertésszelet helyett rántott tücsök lesz, inkább, hogy a rovarokból készült termékek valamilyen arányban, más termékekben is megtalálhatóak lesznek.

Mintegy tíz év múlva, amikor a rovarokból készített árucikkek már szinte mindenhol jelen lesznek, senki nem fog az összetevőkkel törődni, ahogy sokakat most sem érdekel a mai élelmiszerekben található, adott esetben káros anyagok jelenléte – emelte ki Csíki.

Bizonyos cégek fejlesztenek az élelmiszerekhez meghatározott arányban hozzáadható adalékokat, amelyekkel nő az ételek fehérjetartalma. Mivel a rovarok olcsón és gyorsan szaporíthatók, egy tonna rovarfehérje előállítása sokkal kevésbé költséges, mint egy tonna marhahúsé.

A napjainkban kereskedelmi termékként megjelenő rovarfehérjék fejlesztését már évekkel ezelőtt elkezdték, mivel egy viszonylag hosszadalmas engedélyeztetési eljáráson kell átesniük. Ezek a folyamatok most értek be, ezért lett éppen most belőlük kereskedelmi termék. Ezeknek a fejlesztő, gyakran startup cégeknek az áll az érdekükben, hogy minél több helyen terjesszék a termékeiket.

Nagy esély van rá, hogy partnerre találnak a zöldek személyében az Európai Parlamenten belül. A zöldek alapvetően a tehenek bélgáz kibocsátását okolják a légköri problémák miatt, valamint több vegetáriánus is megtalálható közöttük, így a lobbisták nagy valószínűséggel nyitott fülekre találnának – fűzte hozzá.