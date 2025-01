„A magyar kormány illegális kémkedése az EU intézményei és vizsgálati szervei után” címmel tűztek napirendre egy keddi vitát az Európai Parlamentben (EP-ben). A terv szerint az eseményen az Európai Bizottság és a tagállami Tanács képviselőit is meghallgatják. Ahogy a Telex megjegyzi, utóbbit néhány héttel ezelőttig a magyar kormány elnökölte, január 1-től Lengyelországnak adta át a stafétát.

Az EP január 20. és 23. között tart idén először plenáris ülést.

A De Tijd belga lap és a Direkt36 jelentése decemberben arról számolt be, hogy még Lázár János irányítása alatt az Információs Hivatal (IH) megfigyelte az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF nyomozóit, amikor Magyarországon járva vizsgálták az Elios visszaélésgyanús tendereit. Információk szerint a magyar szolgálatok szállodai szobákat kutattak át, és laptopokról töltöttek le információkat.

A cikk szerint az IH-n belül szinte egy teljes részleget alakítottak ki az uniós intézmények ellenőrzésére. A flamand nyelvű újság több, a magyar titkosszolgálat belső működését ismerő forrásra hivatkozott.

Az esetből később titkosszolgálati belharc kerekedett.

Az Elios korábban Tiborcz István, Orbán Viktor vejének résztulajdonában állt. Több európai uniós tisztviselő is megerősítette a Direkt36-nak, hogy az uniós intézményekhez is visszajutottak hírek nem csupán a Magyarországon vizsgálódó OLAF-osok, hanem más dolgozóik magyarországi megfigyeléséről is.

Az uniós intézményeket célzó kémkedés egyáltalán nem szokatlan - Oroszországra és Kínára mindig lehet „számítani” ilyen tekintetben. A most nyilvánosságra került eset viszont azért más, mert nagyon úgy tűnik, hogy egy uniós tagállam állítólagos kémkedése lepleződhetett le.

A decemberben nyilvánosságra hozott jelentés az EU csalásellenes hivatala, az OLAF nyomozóinak 2015–2017 közötti célzott megfigyeléseit részletezi. Az OLAF az uniós pénzekkel való esetleges visszaéléseket vizsgálta, és összesen négy alkalommal küldött tisztviselőket Magyarországra. A magyar titkosszolgálat tisztjei állítólag végig rögzítették az OLAF nyomozóinak telefonhívásait, követték őket és kémkedtek magántalálkozókon. A nyomozóknak az is feltűnt, hogy autóval végig követik őket. Emellett nemcsak az OLAF-ot vették célba, a belga lap forrásai szerint voltak időszakok, amikor szinte az összes Magyarországra látogató EU-delegáció után kémkedték.

Az Euractiv az ügy kipattanásakor megkereste a magyar kormányt és az Európai Bizottságot is.

„Nem foglalkozunk álhírekkel” – reagált a magyar kormány a brüsszeli lapnak, de az EU csalásellenes szervezete sem válaszolt érdemben a kérdésekre.