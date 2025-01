Megtartották a Fővárosi Törvényszéken a zuglói parkolási botrányként ismertté vált bűnügy előkészítő tárgyalását. Horváth Csabát, Zugló egykori polgármesterét, Tóth Csabát, a helyi szocialisták erős emberét, Molnár Zsolt az MSZP volt pártigazgatóját és Baja Ferenc volt minisztert is vádolják. Az ügy koronatanúja szerint az ellenzéki politikusok összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá – tudósított a Blikk.

A vád szerint Tóth Csaba és Horváth Csaba 2016-ban a Zuglóban tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére megállapodtak egy gazdasági társasággal arról, hogy a túlárazott vállalkozói díjakból a nyereség felét visszakapják. A befolyással üzérkedés és vesztegetés miatt eljáró ügyészség szerint a bevételből Tóth Csaba saját maga és Horváth Csaba részére 31 millió forintot kért és vett át, ezenfelül Tóth Csaba havonta 10-15 millió forintot, összesen legalább 250 millió forint készpénzt kaphatott.

Horváth Csaba ügyvédje úgy vélte, a védence ellen megfogalmazott vádirat két ellentétes megállapítást is tartalmaz, illetve hiányzik a vádirat pontos leírása is. Ha a kért kiegészítés megtörtént, csak azután tudja Horváth Csabát felkészíteni a vád elleni védekezésre.

Az ügyész a vád ismertetésekor azt mondta, a zuglói és újbudai parkolási botrány kulcsszereplője Fuzik Zsolt, a BKV egykori informatikai igazgatója volt. Az ő cégén keresztül történtek a pénzvisszaosztások. Fuzik Zsolt vádalku keretében vallott a politikusok ellen, az ő vallomása alapján gyanúsították meg őket.

Az ügyész szerint Bükki Zsolt és Fuzik László között több találkozó is volt annak érdekében, hogy a parkolási maffiát kiterjesszék a XI. kerületre. Erről szerződés létre is jött a SIS Parking Kft. és Újbuda önkormányzata között, a szóban forgó cég pedig három éven keresztül üzemeltette a parkolást a kerületben. Havonta 4 millió forintot kapott Fuzik Zsolttól a parkolási üzlet lezsírozása érdekében, de ebből a pénzből havonta másfél milliót Molnár Gyula, egykori újbudai polgármesternek adott át.

Az ügyészség Horváth Csabára, Tóth Csabára és Büki Lászlóra 6 év börtönbüntetést és 50 millió forint megfizetését, Jelen Tamásra 4 év börtönbüntetést és 30 millió forint megfizetését, Baja Ferencre 4 évet és 15 millió forint büntetés megfizetését, Molnár Zsolt szocialista képviselőre pedig 2 év börtönt és 25 millió forint bírságot kért.

Horváth Csaba Zugló egykori polgármestere nem ismerte be a vádakat, kijelentette, hogy az ismertetett bűncselekményekről tudomása sem volt róla. Hozzátette, Fuzik Zsolttól sosem kapott pénzt és nem kötött üzleti megállapodást vele, és arról sem tudott, hogy Fuzik bárkivel is üzletelt volna. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években csak a sajtóból értesült a zuglói korrupciós ügyről, az ügyészségtől nem kapott semmilyen információt. Szerint az ügyészség önkényesen szelektálta a tanúvallomásokat, nem akarták bizonyítani az igazságot.

Kifogásolta, hogy az ügyészség – kérése ellenére – nem szembesítette őt Fuzik Zsolttal, aki a Győri Törvényszéken tett vallomást. Életemet mindig is transzparensen titkok nélkül éltem, mindig vagyonnyilatkozatot tettem, takargatnivalóm nincs – mondta, leszögezte azt is, hogy a zuglói parkolás üzemeltetésére nem volt rálátása és beleszólása.

Tóth Csaba sem ismerte be bűnösségét. Vallomást azonban csak írásban tett, a sajtó előtt nem olvasta fel nyilvánosan. Tóth ügyvédje 23 oldalban foglalta össze, miért is ártatlan védence. Az ügyvéd szerint a vádirat hiányos, Fuzik Zsolt nyilatkozatait kirekesztenék és további tanúk kihallgatását is kezdeményezték.

Jelen Tamás harmadrendű vádlott is tagadta bűnösségét, és vallomást ő sem kívánt tenni. Ügyvédje több ponton kifogásolta a vádiratot és úgy véli, Fuzik Zsolt vallomás tételekor bolondot csinált az ügyészségből, amely nem végzett alapos nyomozást, ezért meg kellene szüntetni a pert védence ellen.

Az ügyvéd indítványozta Karácsony Gergely főpolgármester kihallgatását is.