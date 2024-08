Az új budapesti szalont nyitott Cupra 2022 júniusában jelentette be, hogy Győrben fog készülni legújabb szabadidő-autója, a Terramar, és most arra is fény derült, hogy az újdonság hivatalos leleplezésére jövő hét elején kerül sor. A katalóniai Terramar versenypályáról elnevezett SUV szeptember 3-án Barcelonában fog bemutatkozni.

A Volkswagen Tiguan sportos hangvételű spanyol testvérmodelljének tekinthető Cupra Terramar az előzetes információk szerint lágyhibrid és plugin hibrid benzines, illetve dízel hajtásláncokkal lesz kapható. A 4,58 méter hosszú divatterepjáró csomagtartója 540 literes – írja a hvg.hu.

Az Audi Hungaria győri üzemében már 2021 nyarán elindultak a Terramar gyártásával kapcsolatos előkészítő munkálatok.

A spanyol újdonság a világon kizárólag Győrben fog legurulni a gyártósorokról, szemben a kupés hangulatú Tavascannal, amely Kínában készült el elsőként.