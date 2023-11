Napok óta havazik az Alpokban: Ausztria síterepei felkészültek a november elsején kezdődött síszezonra, a téli sportolás iránti vágy azonban az előszezoni felmérések szerint az idén alább hagyott az osztrákoknál.

A klímaváltozás jelenségei, illetve az infláció fogyasztásra gyakorolt kedvezőtlen hatása, valamint az áremelések miatt a téli sportok kedvelőinek mindössze 40 százaléka tervez idén síüdülést

– a síelők aránya tavaly 46 százalék volt, a koronavírus járvány előtt, 2019-ben pedig 42 százalék – derül ki az ausztriai, németországi és svájci piacot vizsgáló Manova kutatóintézet új felméréséből.

Jó szezon jöhet, de nem kiemelkedő – mutatott rá Klaus Grabler, a Manova ügyvezető igazgatója a Kleine Zeitungnak, felidézve, hogy a koronavírus járvány a síturizmusban is vízválasztó volt.

Ugyan tavaly a – korona-utóhatással terhelt – téli időszak már produkálta a kilábalás jeleit, mivel például a vendégéjszakák száma a megelőző évhez képest 24 százalékkal, míg az értékesített felvonójegyek száma 15 százalékkal nőtt, ám a szezon eredményei még elmaradtak a járvány előtti utolsó három tél átlagától.

Építenek a külföldi turistákra is

A felmérésből az is kiderült, hogy Németországhoz és Svájchoz képest Ausztriában nagyobb mértékben nőtt azoknak a száma, akik nem terveznek téli vakációt a hegyvidéki régiókban, míg a két szomszédos országból élénkebb az érdeklődés.

Ezért egyre fontosabbak a külföldi turisták az alpesi ország turisztikai szolgáltatóinak – tavaly például jelentősen megugrott a holland síelők száma is. A vendégek vonzására a síelésen kívül számos egyéb ajánlatot is piacra dobtak a túrázástól a wellnessen át a vásárlásig.

A téli sportoknak továbbra is nagy jelentőségük van az osztrák turizmusgazdaság szempontjából. Nincs nagy visszaesés, a síelés továbbra is keresett szabadidős program – cáfolta az előszezoni aggodalmakat Franz Hörl, az Osztrák Kereskedelmi Kamara (WKO) felvonószövetségének elnöke, aki szerint bízhatnak az idei téli szezonban is, csak még korai számszerűsíteni a valós keresletet.

Ötvenmillióan csúsznak le egy szezonban Ausztria évtizedek óta Európa szerte népszerű síterületein összesen 23 714 hektárnyi pálya található, ahol 2648 felvonó áll a síelők rendelkezésére. Az osztrák síterületeket évente átlagosan 50 millió téli hobbisportoló népesíti be, több mint 80 százalékuk belföldről, illetve az európai országokból, például Szlovákiából, Szlovéniából, Olaszországból és Magyarországról is érkezik. A síelős turizmus egy szezonban 12,6 milliárd eurós forgalmat generál nyugati szomszédunk turizmusában.

Ezzel együtt tény, hogy a háztartásokat terhelő téli rezsikiadások mellett az árkérdés is szerepet játszik a téli sportok kedvelőinek szerényebb döntéseiben, mivel az infláció e területen is áremelésekhez vezetett.

A prémium síterepeken például 75 eurós felvonóárak vannak, bár a legtöbb ausztriai pályán 45 euróért is lehet napijegyet kapni.

A salzburgi, stájerországi régiókban például bizakodnak, mert már napok óta nő a friss hótakaró – az ott működő Ski Amadé Síszövetség terepein átlagosan 8,5 százalékkal emelkedtek az árak. A síszövetség tagjainál a felnőtt napijegyek – síterülettől függően – 64 eurótól 72,50 euróig terjednek, bár az online early bird rendszerrel a bérletek olcsóbban vásárolhatók meg. A szövetségnél idén összesen 96 millió eurót fektettek be felvonókba és a hegyi infrastruktúrába.

Az elmúlt szezonban ezekben a régiókban 7,4 millió vendégéjszakát és 7,3 millió síelő napot regisztráltak. A térségben működő 25 felvonótársaság árbevétele 303 millió eurót tett ki, és idén is hasonlóan jó számokra számítanak.

Csak woodoo, hogy nem lesz hó

A kamarai elnök szerint érthetetlenek azok a klímajóslatok, miszerint néhány év múlva egyáltalán nem lesz hó a hegyvidékeken, szerinte ez a végidő filozófiája, nem más, mint woodoo-zás.

Kitért rá:

a síturizmusban is törekszenek a fenntarthatóságra, például a megújuló energia részaránya a hókészítésben már 90 százalék.

Emellett egyre több sípályán közlekednek elektromos buszok, és az is feltűnő tendencia, hogy a turisták autó helyett már inkább a vonatközlekedést részesítik előnyben a hegyvidékek megközelítéséhez.

A Manova piackutatása szerint a fenntarthatóság kifizetődő, és hosszú távon a klímaváltozás és az infláció ellenére is megmarad a pozitív hangulat a téli turizmusban. A svájci-német-osztrák felmérésben megkérdezettek mintegy fele nem akar változtatni téli sportolási szokásain a következő két-három évben, és 60 százalékuk biztos abban, hogy tíz év múlva is szeretne téli sportokat űzni.