Budapest sem marad le a varázslatos adventi hangulatot megjelenítő vásárokkal, amelyek a magyarokon kívül rengeteg külföldi turistát is vonzanak. A legtöbbeknek alighanem a Szent István Bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilika jut elsőként eszébe, amelyet már háromszor is megválasztottak Európa legjobb karácsonyi vásárának. Az idén negyedszer is az első helyre pályázó vásár november 17. és január 1. között várja a látogatókat. Ezzel egy időben lesz nyitva a Vörösmarty téri karácsonyi vásár is, amelyet tavaly óta Vörösmarty Classic Xmas néven rendeznek meg. A Vörösmarty téren az egyik fő attrakció most is az ingyenes kisvasút lesz. A belvárosi vásárok mellett – főként a macskaköves utcák és a kisvárosi hangulat miatt – különösen népszerű az Advent Óbudán ünnepváró kitelepülés: a Fő térre szervezett karácsonyi vásárban december 1. és 23. között várják mindazokat, akik ilyen miliőben hangolódnának az ünnepre. Hasonló hangulattal készülnek Szentendrén is, ahol december 2. és január 7. között számos kulturális-művészeti programmal kiegészítve tartják az adventi vásárt – foglalta össze a We love Budapest.