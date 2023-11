Nolan Church, a Google korábbi toborzója többéves munkaerő-felvétel után azt tanácsolja az álláskeresőknek, ha online jelentkeznek, hogy soha ne számítsanak arra, hogy visszajelzést kapnak az adott cégtől. Ugyanis túl sokan jelentkeznek egy-egy állásra, és nem elég ember nézi át az önéletrajzokat – írja az Insider.

Ehelyett a jelölteknek érdemes arra összpontosítaniuk, hogy megtalálják a módját annak, hogy kitűnjenek, és ez a felkészülés már az állásinterjú előtt elkezdődik. Íme öt dolog, amit minden jelöltnek meg kell tennie a felkészülés során.

1. Akkor keressünk új munkahelyet, amikor van állásunk

A legjobb perspektíva az, amikor valaki azt gondolja, hogy már van egy jó állása, de elkezdi érdekelni egy új iparág. Ilyenkor Nolan Church azt javasolja, hogy keressük fel az adott területen dolgozókat, és építsünk velük élő kapcsolatot.

Ha például egy szoftvermérnököt érdekel egy új B2B vállalat, akkor menjen ki oda, és keressen meg más mérnököket. Üljenek be egy kávéra, nézzék meg, min dolgoznak, és akár segítséget is ajánlhatnak nekik. Így, amikor eljutnak egy interjúra, már van egy élő kapcsolatuk. „Mindig át kell dugni a fejünket a kerítésen, megnézni, mi van odakint, és kapcsolatokat építeni azokkal, akikkel együtt szeretnénk dolgozni. Ez hálózatépítéssel jár.”

2. Ne féljünk bátran fellépni

„Amikor a Doordash-nél dolgoztam a tehetségek vezetőjeként, volt egy érdeklődő, aki nálunk akart dolgozni. Hogy jelezze érdeklődését, 21 egymást követő napon küldött e-mailt a vezérigazgatónak, minden alkalommal más-más e-mailt, amelyben kifejtette, miért szeretne a Doordash-nál dolgozni, és miért kellene interjút készítenünk vele” – emlékezett vissza a Google fejvadásza.

Church úgy gondolta, hogy beszélniük kell ezzel a férfival. Ha valakit valóban érdekel egy vállalat, vegye fel a kapcsolatot azokkal, akikkel együtt szeretne dolgozni. Írjon e-mailt a vezérigazgatónak, a tehetséggondozó vezetőnek vagy a felvételi vezetőnek, hogy miért ő a megfelelő ember az állásra.

3. Ne csak kérdéseket készítsünk elő

Mi a legjobb 10 kérdés, amit feltehetek az interjú végén? Itt nem arról van szó, hogy egy kérdéslistát készítsünk, hanem sokkal konkrétabb felkészülésről. Az interjúalanyoknak először is fel kell keresniük a vállalat weboldalát, és utána kell olvasniuk a cég értékeinek, jövőképének. Hogy egy lépéssel tovább menjünk, manapság sok alapító podcaston is hallgatható. Onnan is értékes háttérinformációkat lehet begyűjteni.

4. Legyenek kész történeteink

Van néhány történet, amit az álláskeresőknek figyelembe kell venniük, amikor felkészülnek az interjúra. Az egyiknek mindenképpen egy sikeres projekt körül kell forognia, amelyet elvégeztek, és az abban betöltött szerepükről.

A másik a karrierjük csúcspontja: a jelölteknek el kell mesélniük, hogy mit tettek jól egy olyan helyzetben, amit nem volt egyszerű megoldani. Végezetül a jelölteknek készen kell állniuk arra, hogy megosszanak egy építő jellegű visszajelzést, amely mély hatást gyakorolt rájuk.

Magyarázzuk el, hogyan dolgoztuk fel, és váltunk jobb munkatárssá ezáltal!

Ilyen történetek elmesélésével az interjúalanyok képesek megmutatni a motivációjukat, és azt, hogy mi hajtja őket leginkább. Ez az állásinterjút is érdekesebbé teszi mindkét fél számára.

5. Találjunk más módot arra, hogy kitűnjünk

Egyszer, amikor a DoorDash-nél egy értékesítési pozícióra interjúzott valakit Church, a jelölt azt mondta, hogy tíz különböző étteremben járt, ahol nem kínálták a DoorDash szolgáltatást, a fejvadász pedig megkérdezte ennek az okát.

A jelölt kész válaszokkal érkezett az interjúra, sőt megoldásokkal is készült arra vonatkozóan, hogyan lehetne az éttermeket bevonni ebbe. Végül 24 órán belül fel is vették őt. Nagyon fontos, hogy valamivel igyekezzünk kitűnni a tömegből egy ilyen beszélgetés során.