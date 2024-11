Fontos még számításba venni a teljes inflációt (kumulatív), amely megmutatja, hogy a nominális érték mellett valójában reálértéken mennyit emelkedtek az árak. 1990 és 2024 között 2400 % volt az infláció, vagyis a rendszerváltás óta ennyit értékelődött le a forintunk.Az infláció alakulása egyébként jól mutatja a magyar gazdaság állapotát is, így ez a mutatószám 1991-ben és 1995-ben is meghaladta a 30%-ot vagy éppen közelítette azt, ami a rendszerváltás utáni magyar gazdaság mélyrepülését és fundamentális átalakulásának a veszteségeit is mutatja mind anyagiakban, mind a társadalmi integritás szempontjából.Hatalmas jövedelmi különbségek alakultak ki, a középosztály erodálása szintén kiemelkedő méreteket öltött, amely valójában azóta is tart – bár voltak pozitív elmozdulások a 2010-es években –, szorosan kapcsolódva a lakhatási válsághoz is.