Felkerült a kormány honlapjára a Pénzügyminisztérium előterjesztésében az egyes adótörvények módosításáról szóló jogszabálytervezet. E szerint:

a családi adókedvezmény összegei emelkednek,

az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők költséghányada változik,

új adózási lehetőségek jelennek meg a fizetővendéglátó tevékenységet folytatók számára,

és módosulnak a műemlékingatlanok adómentességére vonatkozó szabályok,

átírják az extraprofitadó szabályait,

változtatnak a NAV hatáskörén és a vámügyi eljárásokon,

új szabályokat vezetnek be a fenntarthatósági jelentések

és könyvvizsgálatok terén.

Az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők adózásánál a jövedelem kiszámításánál a bevételekből levonható költséghányad az egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára különböző mértékben változik, attól függően, hogy milyen tevékenységet folytatnak

- írja a Portfolio.

A fizetővendéglátó tevékenységet folytatók számára létrejönne egy új adózási lehetőség, amely szerint legfeljebb három ingatlan esetén tételes átalányadózást választhatnak, amennyiben ezek az ingatlanok a magánszálláshelyek körébe tartoznak.

A műemlékingatlanok adómentességével kapcsolatos új szabályozás szerint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a műemlék ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem adómentességét.

A tervezet szerint hatályát veszti az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 15. §-a. Ennek még hatályos rendelkezései alapján a pénzügyi tranzakciós illeték alapja a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetések esetén az 50 ezer forintot meghaladó összeg volt.

Az új tervezet szerint ez a szabályozás változik, és

a készpénzbefizetések esetén a Posta Elszámoló Központot működtető intézménynél kezdeményezett befizetés 20 ezer forintot meghaladó összegére vonatkozik.

Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 182/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet is, aminek értelmében speciális szabályok érvényesültek a veszélyhelyzet ideje alatt, különös figyelemmel az Ukrajna területén zajló fegyveres konfliktusra és annak következményeire. Anno a rendelet a foglalkoztatásra vonatkozó egyes feltételeket is módosította, például a munkaerőpiacra lépés definícióját, és különféle kedvezményeket is biztosított a munkavállalók számára.

A NAV szervezetét érintő változások főként a jogorvoslati eljárások, a fizetési kedvezmények, valamint a hatósági és rendészeti feladatok területén hoznának új szabályokat.

Az egyik fontos módosítás az lenne, hogy

a Fellebbviteli Igazgatóság helyett bizonyos nagyobb összegű, 1 milliárd forintot meghaladó fizetési kedvezmények esetében a Központi Irányítás járna el felettes szervként. Ezzel a nagy összegű fizetési kedvezmények elbírálása közvetlenül a központi hatóságok kezébe kerülhetne.

Ezen felül a NAV új feladatokat kaphatna

a közúti áruszállítás ellenőrzése és a fémkereskedelem területén,

továbbá az Unió területére belépő vagy onnan kilépő készpénz ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása is a NAV feladatkörébe tartozna;

a NAV nyomozó hatósága hatáskörébe tartozó bűncselekmények esetében a pénzügyőrök szorosabb együttműködésben járnának el, beleértve a magánlakások átvizsgálásánál történő keresőkutyák alkalmazását is.

Az általános forgalmi adó (áfa) biztosítási kötelezettsége alól mentesülhetnek azok a vállalkozások, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek, például nincs tartozásuk a vámhatóság felé és nem állnak felszámolás alatt.

Az uniós irányelveknek való megfelelés érdekében a törvény módosítja

a méretkritériumokat a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások esetében,

valamint növeli az egyes pénzügyi határértékeket, például a mérlegfőösszeg és az árbevétel felső határait.

A jövedéki adóról szóló törvény módosításai többek között az üzemanyagokra és a mezőgazdasági termelők által felhasznált gázolajra vonatkoznak. Pontosították az üzemanyag és más energiatermékek fogalmát, beleértve az olyan új típusú üzemanyagokat, mint a HVO, amely növényi vagy állati olajból készül.