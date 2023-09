„Az OKF ezután több értesítést is küldött a Zuglói Polgármesteri Hivatal részére a szúnyoggyérítés tervezett időpontjáról, amelyekben arra kérték hivatalunkat, hogy az időpontról tájékoztassuk a lakosságot és a méhészeket. Ezt mi meg is tettük. Majd miután továbbra is érkeztek a lakossági panaszok a szúnyoginvázióról, mi folyamatosan kértünk tájékoztatást az OKF-től a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Csak most kaptunk érdemi választ. Kiderült, hogy nem végeztek szúnyoggyérítést Zuglóban, csak mindössze a turisztikailag kiemelt Városligetben” – olvasható a XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal közleményében.

A kormány még 2013-ban döntött úgy, hogy a szúnyogok elleni védekezést elveszi az önkormányzatok feladatköréből és átadja a Katasztrófavédelemnek. Ezt azzal indokolták, hogy így az egységes védekezés költséghatékonyabb lesz.

Kétségkívül olcsóbb, ha nem is végzik el. Ezzel azonban súlyos problémákat és rengeteg kellemetlenséget okoznak a zuglóiaknak, akik joggal kérik ezt számon, csak épp nem az állami szerveken, hanem az önkormányzaton. Ez már a sokadik feladat, amelyet az állam elvesz az önkormányzatoktól, és vele együtt a pénzt is, majd nem végez el tisztességesen. Pedig idén is 4 milliárd forintot vont el a zuglói költségvetéstől és így a zuglói emberektől

– írják a közleményben.

Az állam képtelen megoldani az önkormányzati feladatokat

Zugló városvezetése szerint az önkormányzatoktól sorozatosan megvont, majd állami kézbe vett feladatokat képtelenek ellátni. „A helyi ügyeket nem az emberektől távoli, elérhetetlen hivatalokban kell megoldani, hanem helyben. Ezért vannak az önkormányzatok, mert sokkal jobban rálátnak a helyi ügyekre, igényekre, és azonnal tudnak, vagy legalábbis tudnának cselekedni.

Sajnos azt látjuk, hogy a kormány sokszor valójában nem is akarja megoldani ezeket az ügyeket.

A legjobb példája ennek az oktatás és az iskolák helyzete; láthatóan nem jó gazdája a kormány ennek a feladatának sem.” Tanulva ebből az esetből, a zuglói önkormányzat jövőre már saját kézbe veszi a szúnyoggyérítést, és igyekeznek az önkormányzattól elvett feladatokat a jövőben maguk megoldani.

Az OKF reagálása

Lapunk megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is, akik az alábbi közleményben reagáltak: „Amint arról április és szeptember között a katasztrófavédelem heti rendszerességgel kiadott közleményeiben folyamatosan tájékoztatott, az említett időszakban lebonyolított központi szúnyoggyérítés a szakértők javaslatai szerint azokon a területeken történt, ahol a legnagyobb volt a szúnyogártalom. Emellett a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen.”

(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a környezet-egészségügy, azaz többek között a rovar- és rágcsálóirtás, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezése értelmében a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a települési önkormányzatok biztosítják a rovarok és rágcsálók irtását. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 36. § (2) bekezdése szerint a vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, amelyek ellen védekezni kell. A rendelet 36. § (4) bekezdése alapján, közterületen az önkormányzat felelőssége a kártevők elleni védekezés.)

A katasztrófavédelem első alkalommal 2023. június 7-én tájékoztatta a zuglói önkormányzatot:

A katasztrófavédelem által koordinált országos szúnyoggyérítési program során a kezelések elsősorban a jelentős szúnyogártalommal érintett területekre, azaz a Duna, a Tisza és mellékfolyóik, valamint a kiemelt turisztikai régiók (Balaton, Velencei-tó, stb.) vonzáskörzetére terjednek ki. Budapest Főváros XIV. kerülete – a Városliget kivételével – sajnálatos módon nem szerepel a szúnyoggyérítési programban, és jelenleg nincs is lehetőség új település/településrész felvételére. Indokolt esetben, szakérői javaslatra alkalmanként a Városliget kijelölt részén (100 -120 hektár) történik kezelés a program során.

A levelet Zugló önkormányzata hivatali kapun 2023.06.07-én 12:28 letöltötte. Nem igaz tehát az az állítás, amely szerint fentiekkel most szembesültek.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálata