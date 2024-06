Kedd délelőtt a déli, délnyugati országrészben már kialakulhatnak néhány zivatar, melyeket intenzív csapadék, esetleg szélerősödés kísérhet. Délután, este dél felől tovább labilizálódik a légkör és újabb hullámban várható zivatarok kialakulása, melyeket kiemelten délen, délkeleten lokálisan felhőszakadás (több mint 30 mm), viharos széllökések (általában 60-80 km/h) és esetleg kisebb méretű jég (körülbelül 1-2 cm) kísérhet – közölte előrejelzésében a HungaroMet.

Az északkeleti szél helyenként megélénkül, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 27 és 33, a késő esti hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű.

Szerdán a napos időszakok mellett egyre többfelé alalkulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként hevesebb viharokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Zivataroktól függetlenül is többfelé élénk lesz a változó irányú szél. A legmelegebb órákban 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lesz.



Csütörtökön ismét várható zápor, zivatar, helyenként ismét heves viharok is lecsaphatnak. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Pénteken már több napsütésre van kilátás, de helyenként zápor, zivatar még kialakulhat. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 26-32 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szombaton sokat süthet majd a nap, és már csak elszórtan északon és északkeleten valószínű egy-egy zápor, zivatar. Nyugaton megélénkülhet a délies szél. 29 és 34 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet- olvasható az Időkép oldalán.