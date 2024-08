Néhány napja számoltunk be róla, hogy sms formájában élnek vissza csalók a Yettel nevével. Most viszont épp a mi szerkesztőségünk e-mail címére futott be egy igencsak gyanús 'havi számla' a szolgáltatótól:

A levélből jól látszik, hogy köze nincs a Yettel-hez, kezdve azzal, hogy a feladó e-mail címének domainjében 'khelo365' szerepel és nem a szolgáltató neve. Emellett több elütés és helyesírási hiba is megtalálható a levélben.

A szolgáltató korábban egy részletes útmutatót tett közzé a honlapján arról, hogyan szűrjük ki a csaló és adathalász próbálkozásokat. Ebben a Yettel leszögezi, hogy kizárólag az [email protected] e-mail címről érkezhet számlaértesítés, valamint tartozásról szóló figyelmeztetés. Hozzátették, a hivatalos, valódi számlaértesítőkben megjelenő link minden esetben a https://fiok.yettel.hu/ webcímre vezet.

Megkerestük a Yettel-t, hogy tudnak-e a csaló e-mail létezéséről, amint visszajeleznek, frissítjük cikkünket.