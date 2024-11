Hosszú órákra ragadtak a Wizz Air egyik gépébe magyar utasok. Az Index-nek azt írták, egyre nagyobb káosz alakult ki, miután az első néhány órában sem vizet, sem ételt nem kaptak az utasok. Az egyik utas beszámolója szerint a Brüsszelből Budapestre induló repülőgépnek november 20-án, 19 óra 40 perckor kellett volna felszállnia, ám végül csak másnap, azaz ma délután indult el.

A járat azért nem tudott elindulni, mert a belga fővárosban havas eső esett, amely ráfagyott a repülőgépre , ezért meg kellett várniuk a tisztító járművet , amely azonban csak egy-másfél óra múlva érkezett meg.

A takarítás után a kifutópálya mellett ismét meg kellett állni, a tájékoztatás szerint műszaki hiba miatt. Érkeztek a szerelők, akik elvégezték a munkát.

Közben hét ember megunta a várakozást, ezért leszálltak, és már hajnali 1 óra elmúlt, mire a kapitány bemondta, hogy megszűnt a műszaki hiba.

A hosszas várakozás közben azonban ismét ráfagyott a havas eső a gépre, de ezúttal a tisztítógép nem érkezett meg. A kapitány végül háromnegyed háromkor közölte, hogy a gép nem indul el.

Az utasokat buszokkal akarták visszavinni a gépről a repülőtérre, de mivel késő volt, egy busz állt rendelkezésre, amely csak több fordulóval tudta elvinni őket.

A magyar utasok megérkeztek a terminálba, de senki nem várta őket, senkitől nem kaptak tájékoztatást, de az applikációban folyamatosan módosítgattak a járatot a Wizz Air operátorai.

„Végül a járatot módosították reggel 10 órára, és mivel akkor már közel 5 óra volt, nyilván szállást nem ajánlottak senkinek, ahogy ételt vagy italt sem, mindenkinek magáról kellett gondoskodnia” – tette hozzá az utas.

Végül ma 13 órakor szállt fel a gép.

A lap megkereste a légitársaságot, akik azt válaszolták, hogy a fennakadás oka a Wizz Air hatáskörén kívül esett:

a járat először a havazás miatt nem tudott időben elindulni.

A körülmények javulásával a gép elindult a termináltól, de gurulás közben bizonyos szenzorok a rájuk fröccsenő latyak miatt hibajelzést küldtek, ezért a szakembereknek át kellett ezeket vizsgálnia.

Az időjárási körülmények miatt a repülőgépet az ismételt elindulás előtt jégteleníteni kellett volna, de a repülőtér földi kiszolgálója jelezte, hogy rövidzárlat miatt nem tud jégtelenítő folyadékot biztosítani, és így a gépet jégteleníteni.

A havazás és fagypont alatti hőmérséklet miatt enélkül viszont nem lehetett a repülőgépeket üzemeltetni.

A probléma a repülőtér teljes forgalmára, nem csak a Wizz Air említett járatára volt hatással – írta a légitársaság.

Azt viszont cáfolták, miszerint senki nem várta az utasokat a terminálban, illetve azt is, hogy azok nem kaptak ételt és italt. Azt írták, a Wizz Air tájékoztatta az utasokat a helyzetről, emelt értékű étkezési utalványokat osztottak ki, valamint új személyzetet is küldtek, hogy készen álljanak a minél előbbi indulásra.