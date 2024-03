A kormány 2023 decemberében fogadta el a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programot – számolt be az Economx. A hivatalos tájékoztatás szerint már megtörtént a jogszabályi környezet kialakítása, az online felületek értékelése és a felhasználói szokások felmérése, valamint a technológiai és szolgáltatási sztenderdek kialakítása.

A DÁP alkalmazás tesztüzeme 2024 nyarán indul, ám első körben nem nyilvános, zárt tesztüzemként – közölte az Economx érdeklődésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Ezt követően az állampolgárok számára – a korábbi bejelentésekkel, illetve a digitális államról és digitális szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénnyel összhangban – 2024 szeptemberétől lesz elérhető.

Évről évre bővül a program

A digitális személyi adat tárca-szolgáltatás, az eAláírás és az eAzonosítás szolgáltatás 2024. szeptember 1-jétől indulhat el. A felhasználók mobilalkalmazás segítségével igazolhatják majd a személyazonosságukat, az elektronikus aláírással pedig egyszerűsödik a dokumentumok aláírása.

2025-ben vezetik be a hozzájárulás alapú adatszolgáltatást, így az állampolgárok digitális azonosítással léphetnek be egyes piaci szolgáltatók ügyintézési felületeire is.

2026-ban az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés szolgáltatás indulhat el.

Nagy változás lesz az állampolgároknak is

Kósa Ferenc, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke az Economxnak korábban elmondta: nem csupán arról van szó, hogy a kormánynak sikerül-e a gyors átállás, hanem arról, hogy az állampolgároknak is sikerül-e hasonlóképpen a váltás.

A digitális állampolgárság mobilalkalmazáson belül tárcaként lesznek kezelhetők a telefonunkon az okmányaink, köztük a személyi igazolvány, a jogosítvány, a lakcímkártya és társaik.

Az említett alkalmazás regisztrációval automatikusan és alapértelmezettként az elektronikus kapcsolattartást választjuk minden hatósági ügyünkben (így nem kell külön rendelkeznünk erről, mint most a Rendelkezési Nyilvántartásban).

A törvény biztosít választási lehetőséget a digitális és a személyes, vagy a papír alapú ügyintézés között, de a mobil elvesztése, vagy cseréje esetére is biztosít megoldást, tehát az alkalmazás költöztethető lesz.

2024-ben félmillió felhasználóval számolnak

A mobilalkalmazás minden magyar állampolgár számára elérhető lesz. Az állampolgárok ennek az alkalmazásnak a segítségével igazolhatják majd a személyazonosságukat és egy gombnyomással rendezhetik fizetnivalóikat az állam felé.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda az első évben arra számít, hogy nagyságrendileg félmillió felhasználó töltheti majd le.

Már több mint 40 szereplővel történt egyeztetés. Kiemelt figyelmet fordítanak az egyes szektor szereplőit összefogó szervezetekre, mint a Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank, vagy például a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

Mindenkinek egyedi azonosítója lesz

Az új mobilalkalmazás az Európai Uniós eIDas 2 rendeletnek megfelelően készül, amelynek megfelelően minden állampolgárnak egyedi azonosítója lesz.

A fejlesztés alapelve, hogy minden, az állammal kapcsolatos adatnak az állampolgár a tulajdonosa, ezért az állampolgár rendelkezik arról, hogy adatait felhasználhatják-e. Az alkalmazás használata önkéntes lesz, a megszokott ügyintézési lehetőségek tehát továbbra is elérhetőek maradnak.