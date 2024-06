Karácsony Gergely a vasárnapi önkormányzati választáson 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Vitézy Dávid már aznap éjjel jelezte, hogy a szavazatok újraszámolását fogják kérvényezni, erre hivatalosan csütörtökig van ideje.

„67 órával ezelőtt zárult le a főpolgármester-választás szavazása, vasárnap este elmondtam, hogy az újraszámlálást elkerülhetetlennek tartom” – mondta Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón.

Azóta felállítottak egy csapatot, ami több ezer bejelentést kapott arról, hogy milyen visszaélések történtek a választások lebonyolítása során. Vitézy Dávid szerint a helyzet alapja egyszerű: 76-szor több az érvénytelen voksok száma, mint amennyi közte és Karácsony között a különbség. Mindenkinek az az érdeke, hogy a következő főpolgármester megfelelő legitimációval rendelkezzen – írja a hvg.hu.

Hozzátette: kizárólag a rendelkezésére álló jogi eszközöket használja, így ha kiderül, hogy Karácsony Gergely így is nyert, akkor gratulálni fog neki, és mindenkivel vitában fog állni, aki ezt megkérdőjelezi.

Vitézy Dávid azt is mondta, hogy az utóbbi két napban két tendenciát is azonosítottak:

807 ezer választópolgár szavazott főpolgármesterre, vannak kerületek, ahol 10 százalékkal nőtt a részvétel 2019-hez képest : a részvétel a pesti külső kerületekben nőtt igazán , ezekre a kampány során ő épített elsősorban, így szerinte neki is köszönhető, hogy ezekben a kerületekben megnőtt a részvétel;

: , ezekre a kampány során ő épített elsősorban, így szerinte neki is köszönhető, hogy ezekben a kerületekben megnőtt a részvétel; 24 592 érvénytelen szavazat született a mostani választáson: bizonyos kerületekben meghaladta az átlagot az érvénytelen szavazatok száma.

Magyar Péter kijelentésére is kitért

Vitézy Dávid kiemelte: Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy nem tud választani a jelöltek közül, azonban ő nem érvénytelenül szavazott, hanem fel sem vette a szavazólapját, és erre buzdította szavazóit is.

A főpolgármesterválasztás második helyezettje úgy véli, nincs összefüggés Magyar Péter kijelentései és az érvénytelen voksok között, mert azokban a kerületekben volt magasabb az érvénytelen szavazatok száma, ahol a Magyar Péterhez köthető Tisza Párt gyengébben szerepelt.

Félreértésekre hivatkoznak

Mint ismert, Szentkirályi Alexandra visszalépése után nem tudtak új szavazólapokat nyomtatni, így fekete vonallal kellett áthúzni a fideszes jelölt nevét. A kerületek ugyanakkor ezt eltérően tették meg: volt, ahol szerinte láthatatlan vékonysággal, míg máshol jól láthatóan húzták ki Szentkirályi Alexandra nevét. Vitézy Dávid szerint statisztikával tudják bizonyítani, hogy ennek jelentős hatása volt a választásra.

Azt gondolják, lehetnek olyan szavazók, akik leadták a voksukat Szentkirályi Alexandrára, de Vitézy Dávid mellett is elhelyezett egy X-et. Ezek a szavazatok szerinte érvényesek.

Szerinte a számlálóbiztosok azt hitték, így érvénytelenek a voksok. A Nemzeti Választási Iroda kézikönyve szerinte félreérthetően fogalmazott az ilyen helyzetekre vonatkozóan, annak egyik pontja azt írja, hogy az az érvénytelen, ahol a kiesett jelölt mellett is van X, vagy + jel. Ebből gondolhatták azt a delegáltak, hogy amely lapon két név, Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid neve mellett is van jelölés, az érvénytelen. Vitézyék érvelése arra épül, hogy Szentkirályi Alexandra neve olyan, mintha ott sem lett volna, vagyis ha Szentkirályi Alexandra és az ő neve mellett szerepelt X, vagy +, akkor az a szavazat érvényes.

A problémát észlelte szerinte a főváros is. A Fővárosi Választási Iroda vasárnap kiadott egy közleményt, amelyben kiemelték, hogy több helyről is volt érdeklődés a Szentkirályira adott voksok miatt. Ebben leírták azt is, hogy ha valaki Szentkirályira voksolt, az érvénytelen, de ha van rajta másik névnél is x, vagy +, akkor az a másik jelöltre érvényes voksnak minősül.