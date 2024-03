Az elmúlt három évtizedben drámaian megnőtt az idült vesebetegség előfordulása és a halálozásban játszott szerepe is, hangzott el a Vese Világnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. A szervezet egyik legfontosabb méregtelenítő szerve a vese.

A betegszámok emelkedése egyrészt a társadalom elöregedésével van összefüggésben. De számos más oka is lehet a betegség kialakulásának, többek között a magasvérnyomás és a cukorbetegség is, mondta Ladányi Erzsébet, a Magyar Nephrológiai Társaság elnöke.

Az idült vesebetegség (CKD) a diabéteszhez és a magasvérnyomáshoz hasonlóan már népbetegségnek számít Magyarországon is, mintegy 1,5 millió embert érint. Pontos adatok nincsenek arról, hogy hány beteg kerül terápiára vagyis kap gyógyszeres kezelést, viszont azoknak a betegeknek a nagy része, akik vesedialízisre kerülnek, jellemzőn soha nem jártak nephrológusnál.

Sokkolóan magas adatok

A vesebetegség-regiszterek hiányára hívta fel a figyelmet Wittmann István, a Magyar Diabetes Társaság elnöke.

Egy kutatás adatai ismertetve elmondta, - a felmérést Baranya vármegye teljes lakossága körében végeztek - hogy az idült vesebetegség előfordulását a lakosság 16,4 százaléknál diagnosztizáltak, ami kiugróan magas szám.

Magyarországon 65 év felett minden harmadik ember él a CKD valamilyen formájával. Tíz krónikus vesebeteg közül kilenc pedig nincs tisztában a betegségével. Globálisan a lakosság 15-20 százalékát érint a betegség előfordulása, inkább a női betegek vannak többségben.

Idén március 14-e a Nemzetközi Vese Világnap, amit egyébként minden évben március második csütörtöki napján tartanak.

A kutatási eredmények szerint a cukorbetegség okozta idült vesebetegség a diabétesz egyik leggyakoribb szövődménye, majdnem minden második beteg érintett. Ezek az adatok pedig elég riasztóak, és figyelemfelkeltőek. Az idült vesebetegség alul diagnosztizált, a betegek 60 százalékát nem ismerték fel időben, hangzott el a sajtótájékoztatón.

Aluldiagnosztizált betegség

Magyarországi adatok szerint az idült vesebetegek és a cukorbetegek aránya száma folyamatosan emelkedik, miközben az idült vesebetegek aránya a diabéteszesek körében csökkent.

Egy nemrégiben zárult kutatás adatai szerint 2016-ban 9,8 százalék volt az idült vesebetegek aránya, 2020-ban pedig 6,5-re csökkent a betegszám, mondta Ladányi Erzsébet. A nagymértékű csökkenés nem a betegség visszaszorulását, hanem vélhetően a felismerés vagy a jelentés hiányát jelenti. A betegszámok csökkenésének hátterében egyrészt a koronavírus-járvány is állhat, valamit a tudatosság hiánya, válaszolta az Economx kérdésére Ladányi Erzsébet. Hozzátette: a szakma részéről is van tennivaló, szükség van az alapellátó orvosok támogatásra is.

A szakember azt tanácsolta 30-40 éves kor felett évente egyszer érdemes egy laborvizsgálatot kérni a háziorvosnál, akinél pedig jelentős eltérést mutatnak a vizsgálatok ott a nephrológus akár havonta rendelje vissza a beteget.