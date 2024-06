Az orvosi munka nagyon sokrétű és fontos, hogy a betegellátás ne szenvedjen csorbát, de ezen az úton nem szabad tovább menni, hogy állandó kontroll alatt akarják tartani a dolgozókat, mondta a napokban elfogadott egészségügyi salátatörvénnyel kapcsolatban az Economxnak Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

Sokkal fontosabb volna az, hogy egyfajta bizalom alakuljon ki a döntéshozók, az orvosok és az egészségügyben dolgozók között.

Ez nem az a munkakör, ahol ekkora kontroll kell

Kedden bólintottak rá a parlamentben az egészségügyi salátatörvényre, ami többek között tartalmazza, hogy október elsejétől Budapesten is az Országos Mentőszolgálat működteti az ügyeleti rendszert az alapellátásban valamint, hogy az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be.

Amióta a munkaidő kontroll szigorítása életbe lépett, azt látom, hogy az orvosokat sokkal nehezebb rávenni plusz feladatokra külsős helyszínen, amely pedig közös érdekünk lenne. Ilyen például az oktatás, az ápolóképzés, nem tudnak feladatot vállalni ebben, pedig ez nagyon fontos lenne mindenki számára, fogalmazott Velkey György János. És még említhetek nagyon sok mindent, például a tudományos együttműködéseket és számtalan olyan továbbképzést, ami nem közvetlenül a kórházhoz kötődik.

A Kórházszövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az orvosi munka értelmiségi munka is, amiben egy bizonyos fokú szabadságra is szükség van, és itt nem csak az orvosokról, hanem a többi szakemberről is szó van, akik a kórházakban dolgoznak.

Az egészségügyben is rengeteg sors és egyéni életút van, amiben ezek az egyre szigorodó szabályok, aminek a kiindulópontja egyfajta bizalmatlanság, nem támogatják az orvosok és egészségügyi dolgozók munkamorálját. Fontosabb inkább, hogy egyfajta bizalom alakuljon ki döntéshozók és az orvosok és az egészségügyben dolgozók között, fogalmazott a Kórházszövetség elnöke.

Most csak a jogszabály jelent meg, de majd a végrehajtási utasítása fogja szabályozni a további részleteket, hogy a kórházakban meddig és miként kell kialakítani a blokkolóórákat vagy a beléptető rendszereket, mondta Velkey György.

Könnyebb lesz a babák örökbefogadása

Változik a nem inkubátorban, hanem a csecsemőosztályon hagyott újszülöttek örökbefogadása is. Ezzel kapcsolatban a gyermekorvos úgy fogalmazott, a gyermekeknek az a legfontosabb, hogy minél előbb családba kerüljenek. A kórházakban hagyott babák élete egyébként is nehezebben indul, ezért is fontos, hogy az adminisztratív folyamatok felgyorsulásával a babák sorsa pillanatok alatt jó irányba fordulhat, és ez nagyon is támogatandó.

Évente több mint 30 ezer egyedi méltányossági kérelmet bírál el a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), erről Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója beszélt az IME szaklap egészségügyi konferenciáján. Az új salátatörvényben szerepel, hogy létrehozzák a Batthyány-Strattmann László Alapítványt, melynek célja, hogy a betegek egy része olyan új terápiákhoz is hozzáférjen, amit még Magyarországon nem fogadott be az egészségbiztosító. Erre eddig is volt lehetősége a betegeknek, csak most egy másik szakmai grémium bírálja majd el a kérelmeket.

Erre reagálva Velkey György János azt mondta, az új testület egy szélesebb, szakmai, etikai és egyéb szempontokat is figyelembe vevő grémium lesz, nagyobb apparátussal. A NEAK számára ez korábban egy nagyon nagy erőforrásokat igénylő feladata volt.

Nem lesz könnyű a nyár

A nyári időszakkal kapcsolatban úgy fogalmazott a Kórházszövetség elnöke, hogy ez mindig egy kicsit mélyvízbe ugrás a kórházakban, több a baleset, és a szabadságokat is most szeretné kivenni az egészségügyi dolgozók nagy része. Ebben az időszakban a kórházakban egy olyan egyensúlyt kell kialakítani, hogy sehol se sérüljön a betegellátás, Velkey György János szerint erre már megvan a rutin a kórházakban. De, ha visszaemlékszünk az év eleji ellátási gondokra, ezek tavasz derekára mérséklődtek, és abban bízik a Magyar Kórházszövetség elnöke, hogy nyárra egy stabilabb állapot lesz az intézményekben és nem lesznek ellátási problémák.