Hivatalosan december 31-én este hat óra és január 1-jén reggel hat óra között használhatóak fel az úgynevezett harmadik osztályba sorolt tűzijátékok, pirotechnikai eszközök. Ugyanakkor ezeket sem lehet fellőni, illetve durrogtatni bárhol az országban.

Ilyen kivétel többek között Tata jelentős része, ahol a vadludak védelmében már évekkel ezelőtt betiltották az erős fény-és hanghatással járó szilveszteri tűzijátékok használatát – emlékeztet a Kemma.hu.

Az erről szóló rendelet egy 2018-ban indult civil kezdeményezés hatására született, amely kimondja, hogy Tatán november 1. és február 28. között nem lehet használni a 2-es és a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket.

A lap arról is ír, hogy a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok tájékoztatása alapján a petárda és a tűzijáték használata tilos valamennyi telephelyük környezetében. Használatuk minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után.

Az ORFK arra figyelmeztet, hogy pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljon, mert ez a garancia arra, hogy az árusító hely megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, illetve a termék minőségileg bevizsgált.

Az illegális árusokat el kell kerülni, mert ezzel saját és mások testi épségét is veszélybe sodorhatja.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Továbbra is TILOS petárdát birtokolni és felhasználni! Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 200 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Minden évben történnek balesetek a petárdázás miatt hazánkban is. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat: a végtagok roncsolódásához, csonkolódásához és a halláskárosodásához is vezethet – figyelmeztetett a police.hu.