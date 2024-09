A nő az általa képviselt 2 társasháztól összesen 16 535 968 forintot sikkasztott el. Az eset sajnos nem egyedi, amely a több mint 20 éves társasházi törvény mellett nem is annyira meglepő. A szabályzat például nem ír elő semmilyen végzettségi minimumot a társasházi pénzügyeket ellenőrző számvizsgálói tagsághoz – írja a Blikk.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a társasházi tulajdonosok nagy többsége érdektelen, csupán 10-15 százalékuk jelenik meg a beszámoló közgyűléseken.

A győri ügyben a képviselő megbízási díján felül több millió forintot utalt át az általa képviselt egyik társasház bankszámlájáról a sajátjára. Az átutalt összeget készpénzben utána ki is vette a számlájáról, illetve a házi kasszában lévő pénzeket is a saját céljaira fordította. A vádlott által okozott kár több mint 14 millió forint, amiből eddig 2 ezret térített meg. A nő egy másik ház képviseletét is ellátta, ennek számlájáról is leemelt több mint 2 millió forintot.

Az ügyészség az elkövetőt minősített sikkasztásokkal vádolta meg, vele szemben – a halmazati szabályokra tekintettel – 12 év szabadságvesztés is kiszabható

– áll a győri járási ügyészség közleményében.

Kiss Balázs Károly ügyvéd, a Társasházak és Számvizsgálók Országos Egyesületének (TSZOE) elnöke szerint bár a közös képviselő felelőssége, fontos tudni, hogy lehet és kell is ellenőrizni a közös képviselő munkáját, és ez alapvetően a számvizsgáló bizottsági tagok feladata.

A tulajdonostársak azonban általában csak évente egyszer szembesülnek a társasház pénzügyi helyzetéről az elszámoló közgyűlés alkalmával.