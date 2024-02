Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a viharos széllökések miatt jellemzően parkoló járművekre szakadt, a gyalogos forgalmat akadályozó, vagy épp az úttestre és a vasúti sínekre kidőlt fákhoz riasztották az egységeket.

Budapest XIV. kerületében, az Abonyi utcában két személyautóra ráesett egy nyolcméteres faág, melyet a tűzoltók eltávolítottak. Szintén ugyanebben a kerületben, a Csernyus utcában egy tízméteres fa dőlt ki az útra, akadályozva a gyalogosforgalmat.

Délegyházán a Robinson parknál az útra szakadt egy korhadt- háromméteres faág, melyet kézi erővel a délegyházi önkéntes tűzoltók távolítottak el. Dabas és Inárcs-Kakucs között egy húszméteres fa dőlt a vasúti sínekre.

A közlemény szerint a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

A viharos szél a légikikötőket is kihívás elé állítja, a Liszt Ferenc Repülőtér közlése szerint folyamatosan figyelik a szélerősség változását, ugyanakkor jelenleg nem tapasztalható fennakadás a repülőtér üzemelésében. Hozzáteszik, erős szél esetén intézkedhetnek a magasban végzett munka felfüggesztéséről, a veszélyt jelentő eszközök rögzítéséről, valamint az utashidak használatát és a tankolást is felfüggeszthetik, szélsőségesen erős szél esetén pedig a repülőtér működését is korlátozhatják.