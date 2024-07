A szegedi városvezetésnek már évek óta az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy minél zöldebbé, vagyis kerékpár- és gyalogosbarátabbá tegyék a belvárost. Ennek részét képezte, hogy a belváros több forgalmas csomópontja is kerékpársávot kapott, valamint hogy a Kölcsey utcát autómentesítették. Ezen felül az Europa Nostra-díjas Kárász utcában és a Klauzál téren is napvitorlákat szereltek fel.

Ebből a sorból azonban már nagyon régóta kilóg a Gogol utca, amely a Londoni és a Tisza Lajos körutat köti össze, ezzel pedig a belváros egyik legfontosabb utcája.

Egyetlen baj van vele: szinte teljesen járhatatlan.

Az öreg fák ugyanis az utcát túlnőtték, a gyökérzetük miatt pedig a járda egyenetlen és töredezett, járni és parkolni sem lehet rajta normálisan és a vízelvezetés is hagy kívánnivalót maga után – írta meg januárban a Délmagyar Nagy Sándor, a város alpolgármesterének előterjesztése alapján.

Most azonban már a felújítás látványtervei is elkészültek. A Magyar Építők írása szerint a felújítás egyik célja, hogy az átmenő forgalmat az utcában csökkentsék, ezzel is biztonságosabbá téve azt a gyalogosok számára. Cél az is, hogy az utcában javítsák a környezet minőségét.

A felújítás részeként a kereszteződésekben az úttestet járdaszintre emelnék, a járművek sebességét pedig sávelhúzással mérsékelik. Ezen felül az új Gogol utca mikromobilitási pontokat, valamint a hagyományos parkolóhelyeken túl akadálymentes és rakodóparkolókat is kapna. A fejlesztések révén pedig a mostani 670-ről 900 négyzetméterre nő a zöldfelület aránya.