Megjelent a Magyar Közlönyben egy úgynevezett stratégiai gyógyszerlista, amiről Bidló Judit, az Belügyminisztérium helyettes államtitkára már beszélt a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) tavaly év végi konferenciáján.

A cél, a gyógyszerhiányok mérséklése. Az Economxon is írtunk arról, hogy Európa és persze Magyarország is folyamatos gyógyszerhiánytól szenved. A hazai gyógyszerhatóság adatbázisában tavaly év végén 1567 hiányzó készítmény szerepelt. A MAGYOSZ konferencián a gyógyszercégek arra is felhívták a figyelmet, hogy az sem helyes, hogy az egészségbiztosítók bonbon árakon támogatják azokat a szereket, amelyeket olykor tíz évig fejlesztettek a gyógyszercégek.

Most a Magyar Közlönyben összesen 313 stratégiai gyógyszerhatóanyagot sorolnak fel. A belügyminiszter rendelete szerint a listán szereplő hatóanyagokból a gyógyszer-nagykereskedő cégeknek a megelőző 12 hónap során értékesített mennyiség 1/12-ed részének megfelelő készlettel kell rendelkezniük.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK) pedig a honlapján közleményben kell közzétenni a hatóanyaghoz tartozó, magyarországi forgalomban lévő gyógyszereket.

Az NNGYK „SH” jelzéssel jelöli a Magyarországon előállított gyógyszereket, és „S” jelzéssel a magyarországi gyártóhellyel rendelkező gyártók gyógyszereit.

Az NNGYK a közleményben foglaltakat fél évente felülvizsgálja, és szükség esetén a közleményt módosítja. A rendelet a kihirdetését követő 60. napon, körülbelül május közepén lép hatályba, az NNGYK közleményének pedig a rendelet hatálybalépését követő hónap első napján kell megjelennie.