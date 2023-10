, a híres latin bölcseletet, miszerint a sas nem kapkod legyek után, ezt parafrazeálta, azaz szabta humorosan magára köztársasági elnökké való megválasztása után Sólyom László. Mindezt kollégánk, Drávucz Péter, az Economx állandó szerzője idézte föl, aki annak idején újságíróként maga is részt vett a beiktatási ceremónián. Sólyom Lászlót az Országgyűlés 2005. június 7-én az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság harmadik elnökévé választotta. Jelölését a Védegylet javasolta, majd a Fidesz és az MDF is támogatta, megválasztására a harmadik fordulóban került sor, amikor már a kétharmados helyett az egyszerű többség is elegendő volt. Köztársasági elnöki beiktatási ünnepségét augusztus 5-én tartották a Sándor-palota Tükörtermében, hivatalát 2010. augusztus 5-ig töltötte be. Sólyom László pályaképét testvérlapunk, az Index idézte fel.