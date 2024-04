Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Több tízezer pszichiáter úgy érkezik a napokban Magyarországra, hogy nem is tudja, hogy a pszichiátriai kutatás és fejlesztés fellegvára Magyarországon van, mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. (Richter) vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésen.

A napokban Európa legnagyobb pszichiátriai konferenciája zajlik Budapesten a Hungexpo területén. Mintegy 44 nemzet pszichiátriai társasága, és közel 80 ezer pszichiáter lesz jelen.

Bekerült a top100-ba

A Richter cariprazine molekulája sikertörténet. A Vraylar (ez a neve Amerikában a Richter gyógyszerének) árbevétel szerint a világ top 100 gyógyszere között van. A magyar gyógyszercég originális termékeinek harmadát a központi idegrendszer területén vezették be. Orbán Gábor hangsúlyozta, a neuropszichiátria a leggyorsabban növekvő üzletág. A Richter Európában a legnagyobb innovációs bázis, a kőbányai gyógyszercég az Európai Unióban a gyógyszergyártók között a 30. legnagyobb.

A Richter tavaly kétmilliárdos gyógyszergyártási árbevételt ért el, 12 ezer kollegájuk van, akiknek a fele Magyarországon dolgozik. A tőzsdei cég az árbevételének 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordítja, ez tavaly 200 millió eurót jelentett, amit 2024-ben további 30 millió euróval toldanak meg, mondta a vezérigazgató.

Az Economx kérdésére válaszolva Orbán Gábor elmondta: a Cariprazine nem olyan mint egy vérnyomáscsökkentő, amit a betegek többségének akár élete végéig szednie kell, van olyan kórkép, ahol a terápia befejezhető. A gyógyszert világszerte több mint 1,3 millió beteg szedi, Amerikában már a skizofrénia mellett a bipoláris depresszió esetében és más terápiás területen is alkalmazzák, míg Magyarországon csak a skizofrénia esetében kapta meg az engedélyt.

De mi az az RGH-188 molekula?

Mire egy gyógyszer a piacra kerül, 1,5-2 milliárd dollárt költenek rá, mondta Greiner István, a Richter kutatás-fejlesztési igazgatója. A cariprazine molekulát (RGH-188) 2002-ben állította elő a Richter. Az igazgató megjegyezte, hogy évente 1-2 ezer molekulát fejlesztenek, de nem lesz mind olyan sikeres mint az RGH-188 molekula. 2004-ben indultak a fázisvizsgálatok, 2015. szeptember 17-e pedig nagy nap volt, mert ekkor hagyta jóvá az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) a készítményt.

Az a felirat, hogy Made in Hungary az Amerikai Egyesült Államokban korábban egyetlen gyógyszerdobozon sem jelent meg.

2017-ben kapta meg az Európai Unióban a gyógyszer a törzskönyvet és ekkortól lehet forgalomba hozni a kontinensen és Magyarországon is.

Jelenleg a Richter öt kutatási területen végez klinikai vizsgálatokat, az egyik az obezitás (elhízás) területe, itt az étvágycsökkentésben szeretnének eredményeket elérni. A pszichiátria betegségek esetében is zajlik fejlesztés, itt az AbbVie gyógyszercéggel közösen dolgoznak, valamint a kognitív betegségek terültén és az autizmus területén is végeznek két kutatást is, mondta az igazgató.

Már 64 országban vannak piacon a neuropszichiátria területén, 2023-ban 206 milliárd forint árbevételt értek el, a Cariprazin szabadalma 2029-ben jár le, és akár az 5 milliárd dollárt is elérheti a készítmény árbevétele a szabadalom lejárta előtt, mondta Kóczián Kristóf, a CNS üzletágvezetője.

Az USA-ban tavaly a 46. legnagyobb forgalmú innovatív gyógyszer volt, a termék a valaha volt legnagyobb atípusos antipszichotikum lehet addig, amíg le nem jár a szabadalma.

Nem állhatnak meg a kutatás-fejlesztés területén, mert bár az idegrendszeri betegek 80-90 százaléka kap kezelést, ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a mellékhatások vagy egyéb más okok miatt a betegek abbahagyják a gyógyszeres terápiát.

Civilizációs betegség

Az idegrendszeri betegségek döntő többsége civilizációs betegség. Ebből az ördögi körből szeretne az emberek többsége kikeveredni azzal, hogy reggel kávéval vagy valamilyen serkentő szerrel ébredünk, éjjel pedig altatóval alszunk, erről Vizi E. Szilveszter beszélt, aki Bogsch Erik lemondása után a gyógyszercég igazgatóságának elnöki pozícióját tölti be.

Vizi E. Szilveszter egész életében gyógyszerkutatással foglalkozott, 30 bejelentett szabadalma van, ebből 10 gyógyszerszabadalom. Kiemelte, hogy a Richter árbevételének 93 százaléka nem Magyarországon jelenik meg, de magyar menedzsment áll a gyógyszercég mögött. A gazdaságnak több százezer milliárdos kárt okoznak a idegrendszeri betegségek, a Richter eredményessége pedig egy olyan területen van, amire az emberiség rászorul.