Eddig 1500 pedagógus töltötte ki a pedagógus béremelésről szóló kutatást, amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) indított el anonim formában, mondta az Economxnak Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője. A tanárok 63 százaléka, vagyis a kérdőívet kitöltők között 945 pedagógus elégedetlen a béremelés mértékével, mert csak azt az úgynevezett minimum béremelést kapta meg, ami a rendeletben szerepelt.

A kormány ígérete pedig nem ez volt, hanem az, hogy akinek a korábbi minimum értékhez képest magasabb volt a bére, akkor az a tanár a magasabb bérére kapja az adott emelt bért – hangsúlyozta az érdekvédő.

A pedagógusoknál bruttó 564 200 forint lett az emelés utáni átlagbér, mondta lapunknak Nagy Erzsébet, ami lényegesen, több mint százezer forinttal is elmarad a diplomás átlagbér 72 százalékától, amit az Európai Unió meghatározott Magyarország számára, vagyis további bérkorrekcióra lesz szükség.

Az ígérte a kormány, hogy...

Nagyot lépett a kormány a tanárbérek emelésében és februártól minden pedagógus, óvónő és szakképzésben dolgozó bére 32,2 százalékkal emelkedik – mondta egy korábbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A 2030-ig tartó pedagógus béremelés összköltsége 6 ezer milliárd forintba kerül, és ebből 1,77 milliárd eurót biztosít az Európai Bizottság. A 6 ezer milliárd forintból 700 milliárd forinttal járul hozzá az unió a tanárbérek emeléséhez.

Így alakulnak a tanárok átlagbérei:

2024-ben 672 ezer forint;

2025-ben 812 ezer forint;

2026-ban pedig 880 ezer forintot érhet el.

Nagy Erzsébet hangsúlyozta, hogy a legrosszabb helyzetben az óvodákban dolgozók vannak. Az óvodapedagógusoknál valósult meg a legkevésbé az ígéret szerinti béremelés, valószínűleg azért, mert az önkormányzatok attól tartottak, hogy a beérkező fedezet nem biztosít elég forrást a béremelésre, és ezért mindenkinél csak a minimum béremelést állították be. Ez azt jelenti, hogy aki régóta van a pályán és magasabb végzettséggel rendelkezik, alig kapott valami pluszt.

Ezeket a szakembereket ismét a rajtvonalra állították

– fogalmazott Nagy Erzsébet.

Január 31-én kora délután, fél háromkor ismét egyeztetésre mennek a pedagógus szakszervezetek Maruzsa Zoltánhoz, a közoktatásért felelős államtitkárhoz, erősítette meg lapunknak Nagy Erzsébet.

Azt látják a tanárok visszajelzései alapján, hogy sem az önkormányzatok, sem az iskolák nem megfelelően hajtották végre a béremelést, ezzel biztosan szembesítik az államtitkárt. Bár van, ahol csak tizedeket vettek el a pedagógusoktól, de ez sincs rendben a pedagógusok érdekeit képviselő vezető szerint. Ebből adódik, hogy rengeteg pedagógus jelezte, hogy kevesebb béremelést kapott, mint amennyi járt volna neki. Példaként említette, hogy ha valakinél 31,2 százalékkal kellett volna emelni a bért, ott a tizedeket levonták.

Nagy Erzsébet úgy fogalmazott, ez azért nem oké.

A PDSZ bértáblája szerint a gyakornok fokozatba soroltak 32,2 százalékot, a pedagógus I. fokozatba soroltak 31,2 százalékot, a pedagógus II. fokozatban lévők 29,1 százalékot, a mesterpedagógus fokozatban 21,2 százalékot, a kutatótanár fokozatban 17 százalék emelést kellett kapniuk, de sokan nem ilyen arányokról számolnak be.

A PDSZ ügyvivője kiemelte: sok éve leszakadtak már a pedagógusbérek Magyarországon a több munkavállaló fizetésétől. Az a tanár, aki 20-24 éve a pályán van, annak a bére sokszor még a garantált bérminimumot sem érte el.

Ma Magyarországon a kormány adatai szerint 140 ezer, a szakszervezetek szerint 120 ezer pedagógus dolgozik a közoktatásban. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (noks) kollégák 25-30 ezren lehetnek, de egyelőre ők kimaradtak a fizetésemeléséről. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között a gyógytornászok, a rendszergazdák, a könyvtárosok, a titkárok és a dajkák is. Ezeken a területeken éppen ezért meg nem korrigálták a béreket, jelentős elvándorlás van. Nagy Erzsébet szerint a rendszergazdák már rég hátat fordítottak a közoktatásnak, és az iskolai könyvtárosok is.

A Belügyminisztériumban az egyeztetésen továbbra is téma lesz a magas munkaterhelés, a rengeteg óraszám, valamit a túlórák is, amiket továbbra sem fizetnek ki a tanároknak.

Az Európai Unió itt áll mögöttünk, ha a vállalásoknak a kormány nem tesz eleget, akkor az uniótól kapott pénzeket vissza kell fizetni. Ha nem tudják vonzóvá tenni a pedagógus pályát, és nem nő a pedagógusok száma, akkor is tényleges visszafizetési kötelezettséget fogalmaz meg az unió, ezért is vesznek most egy picit komolyabban minket, mint korábban – fogalmazott a PDSZ ügyvivője. És hozzátette: azért packáznak a tanárokkal, mert nincs az oktatás helyzetének rendbe telére politikai szándék és akarat.

Így alakulnak a pedagógus fizetések:

Gyakornok: 528 800 forint;

Pedagógus I.: 538 000 forint;

Pedagógus II: 555 000 forint;

Mesterpedagógus: 630 000 forint;

Kutatótanár: 750 000 forint.

A jelenlegi pedagógus béremelés további bérfeszültséget generál. Az állami egyetemi oktatók egy részének a bére még a nettó 300 ezer forintot sem éri el, írja a 444.hu. Ezzel szemben egy kezdő pedagógus bére a 32 százalékos emeléssel bruttó 528 ezer forint lesz, ami nettóban 351,1 ezer forintot jelent.