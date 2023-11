AOrbán Viktor a Weltwoche svájci konzervatív hetilap jubileumi ünnepségén tartott beszédet. Mint fogalmazott, Európa részesedése a világ GDP-jében lefelé mozog.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, nem tud megbirkózni az Unió sem a bővítéssel, sem a térség érintő konfliktusokkal. Hangsúlyozta, Magyarország nem jóléti, hanem munkaalapú társadalmat épít, ami elvezet a jóléthez.

Kiemelte a magyar modell elemei közül a családpolitika központi helyét, az alacsony adókat és a migráció teljes visszafogását.

Úgy fogalmazott,

Magyarország nem a fekete bárány, hanem az első fecske.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg több mint 900 svájci cég dolgozik. Szerinte a magyaroknak is a svájciaknak is „közös problémája” az Európai Unió. Kiemelte, hogy meglátása szerint Európa „elveszítette az önrendelkezés képességét”, és nem tudja felismerni saját céljait – számolt be róla az Index.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatosan azt mondta, ha továbbfolytatja a világ „nyugatosítását”, azzal csak maga ellen fordítja az egész nem nyugati világot. Akik pedig ezt elutasítják, azok Kína felé fordulnak – tette hozzá.

Kritizálta az unió jelenlegi vezetését is, mondván, hogy „nemigen alkalmas” arra, hogy kivezesse a gödörből az európai közösséget. Meglátása szerint fontos lenne, hogy Európa visszaszerezze stratégiai szuverenitását.

A másfél órás rendezvényen beszélt a miniszterelnök az ukrajnai helyzetről is – tudósít az MTI. Úgy vélte, Európának fel készülnie arra, hogy ha az Egyesült Államokban politikai fordulat történik, egyedül kell megküzdenie egy hatalmas geopolitikai konfliktussal, neki kell politikai megoldást találnia egy „szinte lehetetlen” ügyre, és állnia kell a költségeket is. Mindeközben Európa elszegényedőben van, nincs pénze egy ekkora válságra – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta:

nem kérdés, hogy Ukrajna megtámadása Oroszország részéről agresszió volt, a nemzetközi jog megsértése.

Európa azonban nem reagált jól: lokalizálni kellett volna a konfliktust, mostanra viszont globális lett, ami mindenkinek rossz. Kifejtette: a nyugati stratégia az volt, hogy az oroszok nyugati segítséggel veszítenek a fronton, és jön egy új orosz vezetés, de most már nyilvánvaló, hogy az ukránok nem fognak nyerni a fronton, és reálisan nem lesz változás Moszkvában.

Mint mondta, "kell egy B terv", mert annak nincs értelme, hogy a Nyugat pusztán finanszírozza Ukrajnát. Egyelőre azonban Európa nem rendelkezik ilyen tervvel – szögezte le. Rámutatott a nyugati képmutatásra is, amelyre egyebek között azt említette példának, hogy az Egyesült Államok jelentős mennyiségű nukleáris hajtóanyagot szerez be Oroszországtól.

Kiemelte: a magyar vezetés is látja, hogy mennyire szenvednek az ukránok, ráadásul sok magyar él Kárpátalján, és sokan közülük meghalnak a háborúban, ezért Magyarország mielőbb szeretné megállítani a harcokat. A legfontosabb a tűzszünet elérése, és aztán lehet hosszú távú békeszerződésről tárgyalni – hangoztatta.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozójára vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor kitért arra:

meg kell érteni az oroszokat ahhoz, hogy kezelni lehessen őket.

Moszkvának más rendszere van: miközben nyugaton a szabadság a fő vezérelv, náluk a biztonság, mert ez kell ahhoz, hogy egyben tartsák a hatalmas országot, ami egyébként szinte lehetetlen feladat.

Kínáról beszélve a miniszterelnök úgy vélte: meglátása szerint ez nagy lehetőség Magyarországnak, ezért együtt kell működni Pekinggel. Leszögezte, nem ért egyet azzal, hogy Kínát le kell választani az európai gazdaságról.

A zürichi beszédet követő pódiumbeszélgetést a 90 éve alapított Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel svájci néppárti parlamenti képviselő vezette. Jelen volt sok más illusztris vendég mellett az idei Nobel-díjas Krausz Ferenc, valamint Václav Klaus volt cseh kormányfő, akit Orbán Viktor az európai konzervatív politika „intellektuális sztenderdjeként” üdvözölt.

Kitért arra is:

Magyarország szereti a semleges országokat, de földrajzi elhelyezkedéséből adódóan „nem rendelkezik azzal a luxussal”, hogy maga is semleges legyen.

A magyar kormányfő leszögezte, hogy az európai politika a mostani rendezvény házigazdája, a Weltwoche nélkül szegényebb lenne. Miközben az általános tendencia a progresszív liberalizmus iránya,

megnyugtató, hogy van még Európában hely, ahol szabadon lehet beszélni,

mint Svájc. „A Weltwoche nem olyan, mint egy mainstream média, én pedig nem vagyok olyan, mint egy mainstream politikus” – mondta a miniszterelnök.