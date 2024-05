A BMW az elektromos átállás előkészítése miatt nemrégiben leállította egy olyan egységet a legnagyobb müncheni gyárában, ami eddig a belső égésű motorok előállításával foglalkozott.

A Totalcar cikke szerint hamarosan az elektromos hajtásláncok veszik át a hatalmat a sorokon. A projektbe a BMW 400 millió eurót (nagyjából 155 milliárd forint) fektetett be, a gépeket már 2020-tól kezdődően elkezdték áthordani más üzemekbe.

Egy német lap értesülései szerint az utolsó müncheni belsőégésű motort még 2023 novemberében gyártották le, a müncheni gyáregység egy hat évtizedes időszakot zárt le ezzel.

Az átalakítást követően a BMW továbbra is gyárt majd belső égésű motorokat Ausztriában és Angliában. A legnagyobb gyárában azonban elektromos autókhoz fognak főkomponenseket készíteni, például akkumulátort és hajtáslánc alkatrészeket. Ezeket már most gyártják a dingolfingi üzemben, valamint nemrég elkezdték átrendezni a Lipcse és Regensburg városában található üzemeket is.