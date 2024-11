A Diákhitel Központ adatai szerint jelenleg mintegy 230 milliárd forint összértékben 180 ezer hatályos diákhitel-szerződés létezik. Az először 2001-ben bevezetett diákhitel konstrukciókhoz hasonló fogadtatásra számíthat a munkáshitel program is – fogalmazott az Economx érdeklődésére Pásztor Szabolcs.

Ez okozhatja a következő hitelválságot

Az Egyesült Államokban és a nyugati országokban egészen magas a diák- és munkáshitel konstrukciók aránya, amely azt jelenti, hogy sok fiatal már a tanulmányai, vagy éppen pályája elején hitelt vesz fel. Sőt,

az Egyesült Államokban egyébként már akkora a tanulmányi hitelállomány, hogy évek óta attól tartanak, ez okozhatja a következő hitelválságot.

Az ilyen jellegű hitelek lehetőséget adnak és alternatívát kínálnak, azonban nagyon fontos, hogy az érintett kellő pénzügyi tudatossággal forduljon feléjük. Ez nyilván azt is jelenti, hogy továbbra is elemi fontosságú lesz össztársadalmi szinten a pénzügyi tudatosság emelése - figyelmeztetett a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója a hazai bevezetés előtt.

Egyébként idehaza a diákhitel szerződések sikerességét a népszerűségük bizonyítja, az elmúlt öt évben 30 százalékkal nőtt az igénylők köre. Mindkét típusa, a szabadfelhasználású és a képzési költségeket fedező is, hozzájárul a fiatalok megélhetésének egyszerűsítéséhez, az oktatásban résztvevők körének kiszélesítéséhez és a lakossági fogyasztás gyarapításához. Pásztor Szabolcs szerint ezt a célt szolgálja a munkáshitel program is, azon fiatalok számára, akik nem kívánnak továbbtanulni.

A diákhitel program tapasztalatai alapján a kedvező feltételeknek köszönhetően általánosságban nem jelent nagy terhet a tanulás befejezését követően a hiteltartozás visszafizetése, remélhetőleg ez a munkáshitelre is érvényes lesz

tette hozzá.

Személyi kölcsönök helyett is

Ugyanakkor nem véletlenül most vezeti be ezt a konstrukciót a kormányzat, a munkáshitel ugyanis az új gazdasági akcióterv jövedelmek vásárlóerejét növelni szolgáló pillérének egyik része. A kutatási igazgató szerint a jelenlegi makrogazdasági környezetben a hazai fogyasztás akadozik,

köszönhetően egyrészt annak, hogy az érzékelt infláció több mint duplája a tényleges adatnak,

másrészt pedig továbbra is erősek a gazdaságot érintő kedvezőtlen percepciók. A fiatalok jövedelmének növelése a lakossági fogyasztásba gyűrűzhet át. A fogyasztást terhelő adóbevételek túlsúlya miatt ez az állami költségvetés egyensúlyának helyreállítását is szolgálja. A programhoz jövő év elejétől kezdve lehet csatlakozni, ezért a szakértő szerint előzetesen nem lehet megbecsülni, hogy milyen számban fognak részt venni benne a fiatalok.

Egyéb eredményei is lehetnek makrogazdasági szinten, ilyen például hogy a lakásvásárlás során önerőként is fel lehet használni a hitelösszeget, ezzel javítva a fiatalok lakhatási helyzetét. További következmény, hogy a kedvezményes és szabadon elkölthető pénzösszeg a vállalkozásindítást is megkönnyítheti, ezzel gyarapítva a gazdasági teljesítményt. A hirtelen felmerülő költségek fedezésében is segítséget nyújthat a munkáshitel, ezzel fokozva a létbiztonságot - magyarázta Pásztor Szabolcs, hozzátéve: minden gazdasági intézkedésnek van egy átfutási ideje, így az előzetes eredményeket fél évvel a bevezetés után érdemes először kiértékelni.

Egyetértett azzal a felvetésünkkel, miszerint a munkáshitel jelenlegi fázisában még folyamatosan érkeznek az új információk a feltételek, a résztvevők köre és a felhasználási területek kapcsán, ugyanakkor a tankönyvi példák azt mutatják, hogy az ilyen jellegű fiskális ösztönzőprogramoknak van multiplikátor hatásuk, vagyis az egységnyi „befektetés” önmagánál nagyobb hasznot tud hozni.

Pásztor Szabolcs Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Pásztor Szabolcs a hitelek forrása kapcsán azt emelte ki, hogy a modernkori bankrendszerben a hiteleket a bankok nem a begyűjtött betéti forrásokból helyezik ki, hanem egy számviteli művelet során úgymond „teremtik”. Emiatt semmilyen előzetes kiadással nem jár a munkáshitel program a költségvetés számára - magyarázta

A munkáshitelnek van egy olyan feltétele, amit értelmezhetünk egyfajta röghözkötésként, amennyiben elvárás, hogy a következő öt esztendőben hazánkban kell munkát vállalnia a konstrukcióban résztvevő fiatalnak. Ez vajon mennyire csábító a 17-25 közötti korosztály számára?

A téves percepcióval szemben a magyar fiatal munkavállalók többsége hazánkban dolgozik. Az Eurostat adatai alapján készített és az Oeconomus oldalán megjelent kimutatásunk szerint

az unió más tagállamaiban élő magyar emberek aránya az uniós rangsor közepén helyezkedik el, nem éri el a 4 százalékot (körülbelül 380 ezer fő).

A 30 év alatti munkavállalók esetében sem nagyobb ez az arány a tíz százaléknál, így a munkáshitel programban potenciálisan résztvevő emberek túlnyomó többségének nem jelent akadályt az öt éves hazai munkavállalás - válaszolta Pásztor Szabolcs.

Úgy látja, a program makrogazdasági szintű hatása az ország munkaerő-megtartó képességének a javulásában is megnyilvánulhat, a hazánkat elhagyó fiatalok többsége elsősorban a jobb jövedelmi szint miatt vállalnak külföldön munkát, így ezt a keresetkülönbséget a büntetőkamat kis mértékben ronthatja. Ugyanakkor, ahogy a fiatalok szja-mentességénél, itt is a kedvezőtlen demográfiai folyamatok lassítása/megfordítása a lehet az egyik (kimondatlan) cél, sok hasonló lengyel kezdeményezést példaként tekintve, hiszen ha a fiatal munkavállaló idehaza dolgozik, akkor itt fizet adót, itt fogyaszt, itt járul hozzá a gazdasági teljesítményhez.

Fontos „marasztaló” tényező lehet, hogy a fiatalok egy négymillió forintos kölcsönösszeget feltételezve 1,5-2 millió forintot is spórolhatnak majd egy piaci alapú személyi kölcsönhöz képest, de nyilván ez csak, akkor, ha teljesen kamatmentes lesz a konstrukció. Pásztor Szabolcs szerint már most gyanítható, hogy

ez a kormányzati intézkedés az érintetti körben a személyi kölcsönöket tudja majd helyettesíteni.

A jelenlegi tudomásunk szerint a munkáshitelt a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik igénybe, és feltétele az is, hogy Magyarországon heti legalább húsz órában foglalkoztatott, vagy olyan vállalkozó legyen, aki az előbbiek átlagos jövedelmét eléri, emelett öt évig magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell hozzá vállalni A tíz éves futamidejű hitel szabad felhasználású, kamatmentes, maximális összege négy millió forint, törlesztése egyenletesen, ugyanolyan összegben történik.

Pásztor Szabolcs szerint a munkáshitel emellett tekinthető családpolitikai intézkedésnek is, hiszen további gyermekvállaláshoz kapcsolt kedvezményekkel párosul. Az első két gyermek születésekor 2-2 évig hitelmoratóriumot vezetnek be, a második gyermek születésekor a fennálló hiteltartozás felét, a harmadik születésekor pedig a teljes összegét elengedik. Szemben a babaváró hitellel, a gyermekáldás elmaradása nem társul semmilyen szankcióval, az eredeti hitelkonstrukció feltételei lesznek érvényesek.

Orbán Viktor és a melós fiatal csávók

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb tegnap beszélt a munkáshitelről a közrádióban, többek között megállapítva: Magyarország eljutott oda, hogy nemcsak a tanuló, hanem a dolgozó fiatalokat is "meg tudja támasztani".

Jelezte: régóta készült a munkáshitel bevezetésére, mert mindig volt egy hiányérzete, hogy ugyan

a diákhitellel támogatják az egyetemistákat, de "mi van a többiekkel", mi van "a melós fiatal csávókkal".

Orbán Viktor Kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI / Fischer Zoltán

A miniszterelnök rámutatott: "ez nem egyszerű történet", mert a hitelt munkához is kell kötni, hiszen "nyilván nem akarjuk a lustákat támogatni". A többség azonban dolgozni akar, szakmát tanul, és a szakmáját használni akarja.

A fiatalokat lakhatási nehézségek gyötrik, a párkapcsolatok is mintha később jönnének létre, és később születnek a gyerekek - osztotta meg aggályait a kormányfő, és mivel szerinte is nehéz önálló életet elkezdeni, a munkáshitel ezért arra szolgál, hogy a 17 és 25 év közötti dolgozó fiatalok egy egyszeri életkezdési lehetőséghez jussanak - közölte, hozzátéve: ezzel a hitellel tehát teljes életkép rajzolódik ki az ember elé: össze van kapcsolva a munka, a család, a gyerek.