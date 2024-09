Az észak-olaszországi gazdasági fórumon, Comóban tartott beszédet Orbán Viktor . A miniszterelnök a migráció mellett beszélt az orosz-ukrán háborúról, és arra is választ adott, hogy miért áll ki Donald Trump mellett.

Van némi tapasztalom, hogy kell a háborút és a békét menedzselni

– mondta az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Orbán. A kormányfő elárulta: a tapasztalatai szerint kommunikáció nélkül nem lehet megállítani a háborút, ezért hibának tartja, hogy nincs kommunikációs csatorna Oroszországgal – írja a 24.hu

„Először kommunikáció, aztán tűszünet, és végül a béketerv” – vázolta a háború lezárásának az általa reálisnak tartott menetét a miniszterelnök. A „békemissziójával” kapcsolatban elmondta: világossá vált számára, hogy Zelenszkij és Putyin egyaránt azt hiszik, hogy az idő az ő oldalukon van, ezért nem szeretnének tűzszünetet. A Fidesz-elnök aláhúzta:

ezért ment el Kínába és Washingtonba is, hogy tőlük kérjen segítséget, illetve meggyőzze őket is, hogy tűzszünet kell.

Ezért támogatja Trumpot

Újságírói kérdésre azt is elárulta a miniszterelnök, hogy miért áll ki ennyire nyíltan Donald Trump mellett, miközben az a bevett diplomáciai megközelítés Európában, hogy nem szólnak bele más országok választásaiba. A magyar kormányfő szerint

ő épp azon a szinten avatkozik bele az amerikai választásba, mint amennyire az amerikai demokratikus adminisztráció tette azt a magyar választáson.

A kormányfő világossá tette: az üzletkötési készségei és nézetei miatt döntött Trump támogatása mellett. A miniszterelnök szerint az augusztusban kis híján életét vesztő republikánus jelölt tárgyalási készségei aranyat érnek

A mi érdekünk, hogy a Nyugattal és a keleti országokkal is együttműködjünk, és ha nem lesznek szankciók, akkor Oroszországgal is.

Ezért Orbán szerint a világnak most olyan elnökre van szüksége aki a Kelettel és a Nyugattal is szót ért, és így elkerüli a gazdasági blokkosodást.

A versenyképesség és a migráció

Orbánt arról is kérdezték, hogy mi tart a legfontosabb kihívásnak korunk Európájában, a háború mellett migrációt és a versenyképességet nevezte a fő problémának a magyar politikus. A bevándorlásra rátérve elmondta, hogy Olaszország most küzd a migrációval, Magyarországnak viszont nincsenek ilyen problémái, mert „mi nem engedtük be őket”.

A kormányfő úgy vélte, hogy újra kell gondolni az uniós zöld megállapodást is, mert az sok esetben szembemegy az európai cégek érdekeivel, példának okáért a német autógyártók is úgy vélik, hogy ez nem egyezik az érdekeltségeikkel.

A miniszterelnök szerint elsősorban a versenyképességgel kell foglalkoznia– az EU soros elnökségét betöltő kabinetként –a magyar kormánynak, ezért novemberig egy ezzel kapcsolatos tervet is összefognak állítani.