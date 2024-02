A 24.hu információi szerint egy korábbi olimpikon, Dombi Rudolf lesz a Fidesz polgármesterjelöltje a II. kerületben.

A Magyar Nemzet pénteken írt előszőr arról – ha hézagosan is –, hogy kik lesznek a kormánypárt budapesti főpolgármesteri és kerületi polgármesterjelöltjei. A belbudai kerület jelöltállítási helyzetéről azonban csak annyit közölt a kormánylap, hogy a Fidesz választókerületi elnöke, Gór Csaba nem indul a polgármesteri posztért. Ám kiderült, hogy más pártpolitikus sem akar megmérkőzni a jelenlegi ellenzéki polgármesterrel, Őrsi Gergellyel, és a nehéznek ígérkező meccset inkább egy „külsősre” bízzák.

Dombi Rudolf 2012-ben érte el sportolói karrierje csúcsát, akkor Kökény Rolanddal együtt megnyerte a londoni olimpia kajak kettes 1000 méteres versenyét. 2018-ban vonult vissza a versenysporttól, majd egy évvel később a TV2 extrém sportos realityjében, az Exatlon Hungaryban tűnt fel rövid időre.

Dombi a 24.hu megkeresésére azt mondta, nem kívánja sem cáfolni, sem megerősíteni a jelöltségére vonatkozó információt, de néhány nap múlva szívesen nyilatkozik majd.

Dombi jelöltsége nem lenne meglepő

Az egykori sportoló az elmúlt hónapokban lett állandó és kiemelt résztvevő a kerületi Fidesz-rendezvényeken. Szerepléseiről Gór Csaba és a kerületi Fidelitas több fotót is közzétett a Facebookon. A hétvégén pedig – több új celeb mellett – ő is ott volt Orbán Viktor évértékelőjén.

A szocialista Őrsi Gergely 2019-ben 52,7-47,3 arányban győzött a kerületet 13 évig irányító Láng Zsolt ellen.

Őrsi most is pártpolitikusra számított kihívóként, de tavaly ősz óta feltűnt a porondon Dombi, akit azóta mindenütt, iskolai és egyházi rendezvényeken is promotál a Fidesz.

– nyilatkozta a 24.hu-nak.

A Fidesz számos korábbi országgyűlési és önkormányzati választáson alkalmazta már a sportolós receptet. 2018-ban Szegeden Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és Bartók Csaba volt kézilabdázó között dőlt el a jelölt személye. Tavaly a gödi időközi polgármester-választáson a szintén kajakos olimpiai bajnok, Kammerer Zoltán mögé állt be a Fidesz, egy hete pedig Szombathelyen jelentették be, hogy Pars Krisztián korábbi olimpiai bajnok kalapácsvető száll ringbe a Fidesz színeiben Czeglédy Csaba ellen.