Másodfokú, azaz narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) keddre. Egy nyugatról érkező hidegfront mentén előbb a Dél-Dunántúlon, aztán fokozatosan keletebbre is erős zivatarok alakulhatnak ki – írja az MTI.

A zivatarok környezetében viharos, akár 70-80 kilométer per órás széllökés is előfordulhat, de egy-egy heves zivatar akár 90-100 kilométer per órás szelet is hozhat magával.

Mint írják, az ismétlődő záporos csapadékból néhol 20-30 milliméter napi összeg is összegyűlhet a délnyugati tájakon.

A förgeteg azonban nem marad velünk sokáig, várhatóan estére fokozatosan lecseng, Mindenszentek napjára pedig újra kisüt a nap.