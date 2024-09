A tervezetről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hozhatja meg a végső döntést. A társadalmi egyeztetésre bocsátott szöveg alapján pedig már konkrét beruházásokat várhat a kormány – írja a Portfolio.

Az új rendelet konkrétan definiálná, mit is jelent az akkumulátorhulladék-feldolgozó üzem. Ez magába foglalja az ipari akkumulátorok és azok hulladékainak, főképpen az elektromos meghajtású gépjárművekben használt akkumulátorok feldolgozására szolgáló létesítményeket.

Fontos kiegészítője lehet a már sorjázó akkumulátortermelő üzemek tevékenységének a gyártás során keletkező hulladékok újrahasznosítása, tekintve, hogy a szektor elég komoly selejtrátával dolgozik.

A módosítás alapján az akkumulátorhulladék-feldolgozó üzemek pontos helyszíneit az iparügyekért felelős miniszter határozná meg, aki jelenleg Nagy Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium tárcavezetője.

Fontos kritériumnak számít, hogy a kiválasztott helyszínen minimum egymilliárd forint értékű beruházásnak kell megvalósulnia, amely magába foglalhat építkezést, vagy környezeti kármentesítést is akár.

A kijelölés öt évre szólna, és ezt követően indulhatnának el a szükséges környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások.

Magyarországon jelenleg is működik néhány akkumulátorhulladék-feldolgozó üzem, mint például a dél-koreai tulajdonú SungEl Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei létesítménye, amelynek korábban határozatlan időre, a szennyezőanyagok kibocsátása miatt elvették a működési engedélyét is. Emiatt a lakosság és a zöldszervezetek is aggodalmukat fejezték ki korábban a nagyobb ipari üzemek lehetséges környezeti hatásai miatt.