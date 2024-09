A tárca szerint Nagy Márton a Gotion High Tech, a CNGR Advanced Material, a Ganzhou Teng Yuan Cobalt, a Hithium Energy Storage, valamint a Huanchuang (Xiamen) Technology vezetőivel egyeztetett, valamint külön, kiemelten a GEM Co. Ltd.-vel és a Jereh Csoporttal. Ezt követően pedig gyárlátogatást tett a Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd. feldolgozó üzemében, valamint találkozott a cég vezetőivel Quzhou-ban.

A minisztérium közleményében emlékeztet rá, hogy az EU szigorúan és széleskörűen szabályozza az akkumulátorgyártás körforgásos folyamatát. Nagy Márton a tárgyalások kiemelte az olyan cégekkel való kapcsolatfelvétel fontosságát és szerepét, melyek az akkumulátor újrahasznosításán túlmutatva aktívan támogatják a fenntartható és környezetbarát akkumulátor-újrahasznosítási technológiák alkalmazását.

A tárcavezető újfent megállapította, hogy az európai ipar jövőjét az elektromos közlekedés jelenti, az átállás gyorsított folyamata érdekében pedig új közösségi szintű akciótervet dolgozott Magyarország, az EU soros elnökeként.

A terv többek között a töltőinfrastruktúra átfogó fejlesztésére, a vásárlási támogatások bevezetésére és a használt akkumulátorok kötelező újrafeldolgozására vonatkozóan fogalmaz meg javaslatokat.