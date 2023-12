Ungár Péter (LMP) azután fordult az MNB-hez, hogy korábban a kormányzat részéről nemleges választ kapott. Ugyanis a csok és a babaváró hitelek kapcsán csak addig tart a kedvező kamatkörnyezet, ameddig a házasság érvényes, illetve nem csúsznak ki a párok, a gyermekvállalás határidejéből.

A zöld párt társelnöke korábban írásban fordult kultúráért és innovációért felelős miniszterhez, emlékeztetve a tárcavezetőt, előfordulhat, hogy az érintettek elválnak, vagy valamilyen okból nem születik a vállalt gyermek.

A politikus két kérdést intézett Csák Jánoshoz:





Hány érintettnek kellett az otthonteremtési kedvezményt, kamatokkal együtt visszafizetnie, mert értékesítették az ingatlant? Hány büntetőkamattal történő visszafizetés van azért, mert a házasságukat felbontották, vagy nem teljesítették a gyermekvállalást?





A miniszter nevében válaszoló Vitályos Eszter államtitkár azonban arról tájékoztatott , hogy az Ungár Péter által kért bontásban

nem állnak rendelkezésre adatok, és erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség sincs.

Ez pedig azt feltételezi, hogy a kormányzat nem követi, hány magyar család jutott bajba azzal, hogy elvált és/vagy nem érkezett meg a gyermekáldás.





"Az MNB nyilvánosságra hozza a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló információk alapján a hitelintézeti rendszer működésére" vonatkozó információkat. A hitelintézetek működése során azonban keletkeznek erről információk, amelyek meggyőződésem szerint közérdekű információk – írta Ungár Péter a jegybank elnökének, Matolcsy Györgynek. Az LMP-s politikus szerint a Magyar Nemzeti Bank pedig működteti a jegybanki információs rendszerét, azon belül pedig külön statisztikai rendszert, továbbá a jegybank törvény értelmébenvonatkozó információkat.





Erre tekintettel arra volt kíváncsi Ungár Péter, hogy a Magyar Nemzeti Banknál rendelkezésre állnak-e arról adatok – a hitelintézetek adatszolgáltatása okán –, hogy 2016 és 2022 között évenkénti bontásban mennyi csok-visszafizetési kötelezettséget érvényesítettek a

hitelintézetek.

A Magyar Nemzeti Bank nem kezel arra vonatkozóan adatot, hogy a hitelintézetek mennyi csok-visszafizetési kötelezettséget érvényesítettek az elmúlt években

– válaszolta Matolcsy György. A jegybank elnöke szerint a hitelintézetek a Magyar Államkincstár részére teljesítenek adatszolgáltatást a csok kapcsán.

Ugyanakkor az MNB kiemelten foglalkozik az otthonteremtési- és családtámogatási programok követésével a lakás- és hitelpiaci vonatkozásaik miatt. Sőt, Matolcsy György a támogatásokkal kapcsolatban 2023 novemberében további adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a Magyar Államkincstár részére, ezen adatok beérkezése és feldolgozása a következő hetekben kezdődik meg. Ugyanakkor, ez az adatszolgáltatás szintén nem terjed ki a hitelintézetek által érvényesített visszafizetésekre – tette hozzá az MNB vezetője.

A végső csok

A véglegessé vált rendeletszöveg alapján egészen biztossá vált, hogy a támogatási összeg igényléséhez kötelező lesz a gyermekvállalás, és az is, hogy a maximális hitelösszeg megállapításakor a meglévő és a vállalt gyermekekkel is számolni fognak.

Ugyanakkor 2024. március 31-ig még beadható lesz a hitelkérelem úgy is, hogy a 2024. január 1-et követően született vagy örökbefogadott babák vállalt gyermekként legyenek figyelembe véve. Vagyis így további gyermek vállalása nélkül is megkaphatják a családok a kölcsönt. Ezen kívül, a futamidő alatt érkező újabb babánál pedig már járhat gyermekvállalási támogatás, vagyis a 10 millió forintos tartozáselengedés is.

Ehhez kapcsolódik az a kitétel is, amit már a rendelettervezetből ismertünk, hogy átmeneti rendelkezésként 2025. december 31-ig egy házaspár akkor is jogosult a CSOK Pluszra, ha a feleség már elmúlt 41 éves, amennyiben az igényléskor legalább 12 hetes magzatot tudnak igazolni.