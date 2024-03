Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Tavaly nagyságrendileg 13 milliárd forint volt az az összeg, amiből gazdálkodott a Magyar Vöröskereszt, ennek nagy része természetbeni adományként realizálódott, egy évvel korábban 15 milliárd forintból gazdálkodott a humanitárius szervezet, mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a szervezet tavalyi évét összegző sajtótájékoztatón.

A Magyar Vöröskereszt tavalyi év végi kutatása szerint a magyarok mintegy 58 százaléka adományoz, közülük 66 százalékuk pénzbeli, 34 százalékuk pedig természetbeni adománnyal segíti a rászorulókat. A kedvezményezett tevékenységek közül a gyermekek támogatása, az állatvédelem, az egészségügy, valamint a humanitárius és szociális segítségnyújtás a legnépszerűbbek.

A magánemberektől származó adományok a civil szervezetek bevételének jelentős részét, mintegy 18 százalékát teszik ki. Az adományozói piacon fontos szereplők a vállalatok is: a cégek 12 százalékban járulnak hozzá a civil szervezetek finanszírozásához.

Egy másik, skandináv kutatás adatai szerint a civil szervezetek egy euróból 4 eurónyi hozzáadott értéket teremtenek, és ez Magyarországra is igaz, mondta a főigazgató.

„Magyarországon az adományozási kedv alakulása bizakodásra ad okot, hiszen az adományozói kultúra fejlesztése, az adományozással kapcsolatos hozzáállás alakítása hosszú folyamat: fontos, hogy akár kisebb összegekben, de rendszeresen adományozzunk, hiszen ez lényegesen tervezhetőbbé teheti a civil szervezetek költségvetését. A most elkészülő kutatás egyébként hiánypótló, hiszen hazánkban és külföldön sem igen vannak elérhető adatok arról, hogy mennyit és hogyan adományozunk” – mondta a kutatásról Sczígel Andrea adománygyűjtési és kommunikációs tanácsadó.

Az adományokkal kapcsolatban Kardos István elmondta 2023-ban 1235 tonna élelmiszert gyűjtöttek tavaly májustól év végig. Több mint 170 kolléga foglalkozott azzal, hogy az élelmiszert eljuttassák rászorulóknak. Mintegy 117 üzletből napi szinten mentik az élelmiszert.

Kiemelte, hogy 2021-ről 2022-re 61 százalékkal emelkedett a feladatok ellátásához köthető források felhasználása. Korábban ilyet soha nem tapasztaltak a civil szervezetnél.

A Magyar Vöröskereszt az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete 78 ezer fős tagságot számlál. Az ország szinte minden településén jelen vannak az aktivisták, akiknek a száma meghaladja a 13 ezer főt, mondta Fodor Antalné dr. a Magyar Vöröskereszt elnöke. Az aktivisták zömmel szociális munkát, adománygyűjtést, és adományosztást szerveznek.

Az elnök kiemelte: teljesen más a vöröskeresztes aktivitás az apró falvakban és a városokban, egy nagy településen több száz főt is meghaladó civil szervezetként működik, míg a falvakban kevesebben vannak az aktivisták.

Egy munkatársra jellemzően 13 önkéntes jut. Tavaly az ukrán-orosz konfliktus miatt sok feladat hárult a kollégákra, az önkéntesek jellemzően a Magyarországra menekült ukránok integrálását támogatták.

Míg 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt a segélyezés és az általános szükségletek biztosítása volt a prioritás, 2023-ban arra fókuszáltak, hogy a Magyarországra menekült családok beilleszkedjenek. Példaként említette a főigazgató, a menekültek magyar munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének támogatását, a gyerekek iskoláztatását és egyéb egészségügyi ellátások biztosítását.

Szinergiát kellett találni, hogy a Vöröskereszt alaptevékenysége mellett az integrációra is nagy hangsúlyt helyeztek és ebben a föderációs szervezet is nagy támogatást nyújtott. Példaként említette, hogy van egy közvetlen lakhatást biztosító tevékenysége is a civil szervezetnek, ennek keretében tizennégy helyszínen több mint 600 fő lakhatását támogatták.

Véradás szervezés és más tevékenységek

Naponta 1800 egység vérhez kell önkéntest toborozni, ebben is részt vesz a Magyar Vöröskereszt, mondta Kardos István. Tavaly Magyarországon 355 ezer befejezett véradás volt, a magyar vöröskereszt szervezésében 335 ezren jelentek meg. A véradáshoz kötődően példaként említette, hogy 2022-ben átadták a véradókamiont a kárpátaljaiaknak, itthon pedig elindult tavaly a véradó busz.

A kereső szolgálati tevékenység kapcsán elhangzott, hogy tavaly a terepkoordinátorokhoz 18 megkeresés érkezett, melyben Magyarországon lévő ukrán emberek keresték a háborúban eltűnt hozzátartozóikat.

Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy nyáron például a Balatonnál 12 település 19 strandján nyújtanak segítséget a Magyar Vöröskereszt aktivistái, akik jellemzően a szervezet fiatal önkéntesei. A bevételt jelentő tevékenységek között pedig szerepel a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezése és a vizsgáztatás is.

A Magyar Vöröskereszt közel 500 civil szervezettel dolgozik együtt, mondta Kardos István, aki úgy fogalmazott, a szervezet munkáját az építőiparban használatos malterhez tudná a leginkább hasonlítani.