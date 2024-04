Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A BKV a városvezetés utasítására 2021 májusában feltételes közbeszerzési tendert írt ki az M3-as metró utólagos klimatizálásra, amelyre három ajánlat érkezett. Az egyiket érvénytelenítették, a Liberatus Hungary Kft. és a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. viszont versenyben maradt.

A budapesti városvezetés azonban egyik egyik pályázóval sem kötött szerződést a nehéz pénzügyi helyzetére hivatkozva.

Felmerült, hogy az orosz gyártó ellen indított perben követelt kötbérből fedezik az utólagos klimatizálás költségét. Ez elég is lenne a szerelésre, hiszen a BKV követelése immáron többszöröse a várható költségeknek.

Az utólagos klimatizálás árát előzetesen 6-10 milliárdra becsülték. Bár az infláció, a nyersanyaghiány és a többi árfelhajtó tényező hatására, ennél most már bizonyosan több kerülne.

A klimatizálás elsődlegesen nem pénz kérdés, szükség lenne hozzá az orosz gyártó hozzájárulására, amire kevés az esély. Ha enélkül nyúlunk a kocsikhoz, elvész a garancia. A helyzet tavaly óta nem változott, idén nyárra objektíve lehetetlen a légkondícináló berendezések felszerelése

összegezte a Népszavának Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki megerősítette azt is, hogy a munkát a kötbér terhére rendelnék meg.

A közbeszerzési eljárás jelenleg tárgyalási szakaszban van

– szűkszavúan ennyit válaszolt a BKV a lapnak arra a kérdésre, hogy mikorra várható a hármas metró szerelvényeinek légkondicionálása.

Azt már nem tették hozzá, de aligha lehet kérdés, hogy kivitelező híján aligha lesz nyárra klimatizálva a vonalon közlekedő 222 kocsi. Ráadásul a BKV idei elfogadott üzleti tervében sem leltük nyomát a beruházásnak.