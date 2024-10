Nézzük a kezdeteket; húsz évvel ezelőtt 12 üzlettel, egy logisztikai központtal és közel 1200 dolgozóval indult a Lidl Magyarország. Az első üzletek Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, Szegeden, Dunaharasztin, Tapolcán, Keszthelyen, Kaposváron, Móron, Kisvárdán, Békéscsabán, Barcson és Szarvason nyíltak, amiket a székesfehérvári logisztikai központtal szolgált ki az áruházlánc.

Adódik a kérdés, hogy egy ilyen nemzetközi tapasztalattal rendelkező cég milyen elképzelések alapján nyit egy új országban piacot. Milyen a magyar vásárló?

A Lidl számára minden országban létfontosságú kérdés, hogy minőségi és mindenki számára elérhető termékek kerüljenek a polcokra.

A magyar fogyasztók talán az árérzékenység tekintetében különböznek más európai országoktól, így hazánkban a minőség mellett az áraknak nagyobb szerepe van a vásárlásnál

– válaszolta portálunk felvetésére a diszkontlánc. A minőséget az áruházlánc minden országban garantálja és az látható, hogy ez is egyre fontosabbá válik a magyar vásárlók számára. Emellett az a tendencia is érezhető az elmúlt időszak tapasztalatait összegezve, hogy a fogyasztók az egészségtudatos étkezésre és a fenntarthatósági szempontokra is jobban odafigyelnek. Ezeket az igényeket megértve a Lidl itthon és külföldön is folyamatosan bővíti termékportfólióját, hogy a vásárlók változó igényeinek és minden típusú étkezési szokásnak maradéktalanul meg tudjon felelni.

Nemzetgazdasági szempontból sem mellékes, hogy a Lidl hogyan tudta formálni a működési környezetét, milyen kapcsolata van a beszállítói lánccal, segítve ezzel a hazai vállalatokat, gazdaságokat.

Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy 2013-ban indult el a "Lidl a magyar beszállítókért program", aminek kiemelt célja volt, hogy növeljék a hazai áruk arányát és támogassák a magyar termelők itthoni és nemzetközi jelenlétét, amit követően 2016-ban életre hívták a Lidl Beszállítói Akadémiát, majd a Lidl Akadémia Pluszt is.

Ezeknek a kezdeményezéseknek köszönhetően a hazai Lidl üzletekben jelenleg már közel 500 hazai beszállító több mint 4500 kiváló minőségű hazai terméke található meg a polcokon. Ezzel jelenleg a hazai árucikkek közel 60 százalékos arányban vannak jelen a termékpalettán

– közölték.

Legalább ilyen hangsúlyos, hogy az áruházlánc a kiváló minőségű magyar termékeket nem csak az itthoni piacon népszerűsíti, hanem azt is kiemelten fontosnak tartja, hogy a vásárlók a külföldi piacon is megismerjék azokat.

A diszkontlánc mára már 167 hazai beszállító 654 árucikkét exportálja 28 országba, aminek eredményeként 2023-ra elérte a mintegy 135 milliárd forintos exportforgalmat. A külpiacon értékesített termékek között van nagyjából 35 féle tejtermék, 9 típusú zöldség-gyümölcs, illetve 48-48 féle pékáru és húsáru.

Mára 3,5 millió magyarnak a Lidl az első választása, ha bevásárlásról van szó. Emellett a diszkontláncok között negyedik éve piacvezetők, valamint már 2022 óta az FMCG-piac kereskedelmi toplistáján a forgalmat tekintve az első helyen állnak. Jelenleg 210 bolttal és közel tízezer munkavállalóval dolgoznak naponta.

FMCG TOP 10 - üzletláncok rangsora 2023-ban (forrás: Trade Magazin)

Lidl: 1413 milliárd forint, Spar: 1060 milliárd forint, Tesco: 880 milliárd forint, Coop: 830 milliárd forint, CBA: 704 milliárd forint, Aldi: 605 milliárd forint, Penny Market: 594 milliárd forint, Auchan: 537 milliárd forint, Reál: 473 milliárd forint, DM: 209 milliárd forint.

Kép: Lidl Magyarország

Az elmúlt húsz év során több nagy gazdasági válságot is át kellett vészelnünk, kezdve a 2008-as gazdasági világválsággal, a koronavírus-járványon át az utóbbi évek inflációs sokkjáig. Mit kellett ebből tanulnia egy ekkora diszkontláncnak?

Ezek a válságok azt eredményezik, hogy a vásárlók érzékenyebbek lesznek az árakra. A Lidl minden esetben azon dolgozik, hogy vásárlóinak a lehető legjobb áron kínálja termékeit, ezzel összhangban figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket és a piaci változásokat is

– válaszolták.

A vállalat 2023 január elsejétől folyamatos és tartós árcsökkentésbe kezdett és az élelmiszer-infláció letörése mellett tette le a voksát. Így például a „Többet adunk” akciónak köszönhetően a kötelező 15 százalékos árcsökkentés helyett 20-50 százalékkal mérsékelte az árakat az érintett termékek esetében. A diszkontlánc nem csak a tartós árcsökkentésekkel, hanem számos egyéb módon támogatja azt, hogy olcsóbb legyen a bevásárlás és a vásárlók valóban a lehető legjobb ár-érték arányban jussanak hozzá az egyes termékekhez.

Erre több módszer is van:

Többet vihetünk haza olcsóbban például, ha az XXL jelölésű termékeket választjuk, ezek kilogrammra vetített ára ugyanis kedvezőbb, mint a normál kiszerelésűeké,

illetve több termék esetében érhető el a 3 termék 2 áráért akció is.

Továbbra is találunk „Szuper ár” jelzésű árucikkeket, amelyek jóval kedvezményesebben érhetők el,

valamint az „Őrületes Lidl ár” ajánlatokra is érdemes figyelni.

Emellett elérhető továbbra is a pénteki 15 százalékos friss hal akció is.

Ugyancsak remek lehetőségeket nyújt a Lidl nagy népszerűségnek örvendő digitális hűségprogramja, az okostelefonra letölthető ingyenes Lidl Plus alkalmazás is. Ezen keresztül az áruházlánc a tartósan alacsony árak és a hétről hétre megújuló akciók mellett még több kedvezményes árucikket kínál. Ráadásul igencsak felhasználóbarát módon, hiszen a Lidl Plust használók számára a különféle ajánlatokban szereplő akciókat automatikusan levonják a kasszáknál, ezen felül pedig az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összegeket lehet megspórolni.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.