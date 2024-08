A konferencián a Kerékpárosklub elnöke, Kürti Gábor is részt vett, aki összegezte és értékelte a lassan egy évtizede zajló műhelymunka állomásait, eddigi akadályait, és jelenlegi állását.

– jelentette ki a testület elnöke, aki olyan költői kérdéseket is feltett, hogy: meddig kell még várni a gyalogátkelőhelyek igazi védelmére, vagy a biztonságos oldaltávolság számszerűsítésére? Hozzátette: amíg mi várunk, addig közlekedésbiztonság terén félévente előznek be bennünket már a kelet-európai országok is.

Kürti Gábor emlékeztetett, hogy a szövetség már 2016 nyarán javasolt KRESZ-módosításokat a Fejlesztési Minisztériumnak, amiben az uniós tagállamok már elfogadott, évek óta jól működő szabályainak honosítását kérték. Akkoriban a legtöbb javaslat még úttörőnek számított, amelyeket ma már siker esetén is inkább az utolsók közt fogunk bevezetni – állítja a szervezet elnöke.

A kommentárok kiterjednek a kerékpárút kötelező használatának enyhítésére, a buszsávok használatára, a haladási sebeségre, bolyban haladásra, gépjárművek előzésére, elektromos rollerek használatára és a kötelező sisakhasználatra tett módosítási javaslatokra.