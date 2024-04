Magyar Orvosi Kamara szerint a döntéssel a magánellátásba terelik a betegeket és tovább nőnek majd a várólisták is. Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója már egy júniusi egészségügyi konferencián is azt mondta: a CT- és az MR-vizsgálatok 113 százalékon állnak. Megszólalt több szakember is a kérdésről, véleményüket itt elolvashatja >>>