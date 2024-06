A Kúria a tegnapi napon hivatalosan is helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amelynek értelmében egyáltalán nem ismétlik meg a főpolgármester-választást Budapest semelyik körzetében sem.

Karácsony Gergely korábban azért nyújtott be fellebbezést a választás eredményével szemben, mert bár az újraszámlálás tényét nem kifogásolja, azonban az érvénytelen szavazatok újraszámolása során elmondása szerint azonban az derült ki, hogy a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva az, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte. Több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai.

A döntés után a főpolgármester azt írta Facebook-oldalán, hogy a Kúria döntését elfogadja és nem fordul az Alkotmánybírósághoz.

Vitézy Dávid ugyanakkor úgy reagált, hogy az alkotmányjogi panasszal a választási eljárásról szóló jogszabályok szerint mindkét jelölt élhet, ennek lehetőségét pedig ő maga fenntartja.

Az újraválasztott főpolgármestertől az ATV Egyenes Beszéd c. műsorában Rónai Egon azt kérdezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul-e a Kúria döntése után. Karácsony azonban azt válaszolta, szerinte az Alkotmánybíróság csak egy „politikai testület”, szemben a bíróságokkal.

Nem mellé kell letenni a voksot

A műsorban Karácsony arra is reagált, hogy mennyivel lesz októbertől nehezebb dolga, miután a Fővárosi Közgyűlésben nem lesz többsége az őt támogató MSZP-DK-Párbeszéd koalíciónak, akik hat mandátumot szereztek, szemben a Fidesz és a Tisza Párt 10-10 helyével.

Mint fogalmazott, nem mellette kell voksolni, mivel a Közgyűlésben a város működőképességéről és fejlesztéséről esik szó.

Hangsúlyozta, „A legtöbb esetben még a Fidesz-frakció is meg tudja szavazni az előterjesztéseket. Nem olyan kérdésekről fogunk szavazni, amelyek mélyen megosztják a magyar közéletet.”

Hozzátette, alig várja, hogy a Tisza Párt képviselőit megismerje. Megjegyezte azt is, hogy Magyar Pétert eddig azt nem kereste meg, mert meg akarta várni a Kúria döntését, de most, hogy a döntés megszületett, „valamelyik közös ismerősüktől” kér hozzá telefonszámot és fel fogja hívni őt. Ugyanakkor ezen felül is az összes listavezetővel le szeretne ülni, beleértve Vitézy Dávidot, a Kutyapártot és a Fideszt is.